Matías Mayer y Gastón Pauls adelantaron la temporada 2 de "Barrabrava": "Están los escalafones del poder"

La entrevista completa con Matías Mayer y Gastón Pauls

Se hizo esperar, pero finalmente llegó: con bombos y trompetas, el Club Atlético Libertad del Puerto volvió a conocer la guerra con el enfrentamiento entre César y el Polaco por el liderazgo de la Barrabrava. Y allí es donde se cruzan las emociones, la oscuridad, pero también la diversión. Fue, justamente, sobre la combinación de estos estados que comenzamos hablando en exclusiva con Matías Mayer y Gastón Pauls.

"Es un proyecto que, creo que a los dos, nos genera mucho orgullo y siento que tenemos la camiseta muy puesta. A mi, particularmente, no me pasa muy seguido de defender tanto un proyecto, yo no soy objetivo nunca con esta serie. Me parece muy buena y suelo ser muy crítico con las cosas que hago, por sobremanera, pero me parece que esta temporada es muy intensa, no te da respiro, es muy intensa, muy profunda, te conmueve, te da bronca. Son muchas emociones juntas", comenzó diciendo Matías Mayer.

Luego, Gastón Pauls agregó: "Todo eso que está diciendo Mati, que además vos también decís que pasaste por el miedo, la oscuridad... a mi también me pasó leyéndola, me pasa ahora viéndola, me pasó actuándola. Digo "wow", cuánto pasa en un capítulo, cuánto me pasa a mi, al personaje y a mi. Y mira que en los primeros dos mi personaje recién está como empezando a reconectar, a volver a un lugar que estuvo esperando".

Embed - Barrabrava | Entrevista completa con Gastón Pauls y Matías Mayer

"Pero hay algo que tiene que ver que me pasó cuando yo la leí, que dije "hay de todo acá, en esta segunda es explosiva, baja, sale para afuera, va para adentro, se ven procesos de muchos personajes, cómo van viviendo, dolores que viven, cosas que se revelan.. muertes, no voy a decir cuáles, pero hay". Entonces, todo eso hace que para mi sea una segunda temporada muy potente de un orgullo que ya teníamos con la primera y ahora se suma a un orgullo que ya tenemos con la segunda que es una bomba", continuó el actor en exclusiva con minutouno.com.

Tras esto, los actores hablaron de la construcción doble que quedó marcada para estos nuevos episodios: su posición familiar, en especial con su vínculo materno y su posición de rivales puertas para fuera. "La mamma é la mamma", destacó Matías Mayer antes que nada. A su vez, el actor sumó: "Ellos son muy de poner a la familia sobre todo, entonces cuando se toca cualquier temática familiar y, por familia, salvando el hecho de que entre ellos dos es otra historia, otra dinámica, todo lo que sea la madre, todo su entorno más íntimo, eso es intocable".

"Puede pasar lo que sea... de hecho, hay una escena en la que explota todo afuera y ellos está comiendo como si nada pasara. Y eso es sagrado, eso no se toca y cualquiera que se meta ahí puede perder un brazo. Ese es el límite", afirmó. En ese sentido, Gastón Pauls reveló: "Ahí también están los escalafones del poder, porque acá se habla mucho de poder en la serie, quién tiene el poder de una barra, quién lleva, quién es más capo, más fuerte, más inteligente o tiene más contactos, cómo todo eso baja en el momento en que la madre le dice come al Polaco. Todo ese poder desaparece en el segundo en que la madre le dice "sentate"".

Por eso, Pauls dejó en claro: "Entonces, hay algo que para mi es un recontra hallazgo de la serie, en toda la temporada, ese bocadillo, esa frase es muy simbólica y que lo hayas visto está buenísimo porque quiere decir que se ve, entonces, lo que nosotros entendemos es muy claro".

Al mismo tiempo, el intérprete de César reveló que "hay algo en el pasado que hace que estos pibes hayan tomado actitudes y el personaje de Mónica (Gladys), nuestra madre, también tomó un rol por cosas que le pasaron en el pasado". Por otro lado, ambos afirmaron que esta serie aborda mucho esta problemática: cómo nos condiciona lo vivido en nuestro presente. A su vez, ambos revelaron qué fue lo más nuevo o lo más importante que encontraron al abordar la segunda temporada y conocer aún más de sus personajes. No te pierdas la entrevista completa en el video.