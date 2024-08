"El señor de los anillos: los anillos del poder" volvió a Prime Video: todo sobre la nueva temporada

El impacto de la nueva temporada de "El señor de los Anillos: los anillos del poder" es hermoso y no encuentro otras palabras para definirlo. Si hay algo que no me cayó bien de la primera edición fue su forma lenta y poco concisa de arrancar, pero hablando en criollo y, más precisamente en argentino, la nueva edición goza justamente de ir al hueso de entrada. Lo cierto es que la primera parte sirvió como un camino introductorio a los personajes que terminó de una manera que sirvió para abrir las puertas a esta temporada.