El universo de "Culpa Mía" se expande: Prime Video anuncia la versión británica

CULPA MIA LONDRES Matthew Broome. Foto: (Prime Video)

Contando también la historia de Nick y Noah, el largometraje estará protagonizado por Asha Banks y Matthew Broome quienes se ponen en la piel de los personajes que en España interpretaron Nicole Wallace y Gabriel Guevara, respectivamente. Asimismo, si bien todavía no hay fecha de estreno oficial, se confirmó que la producción del primer film ya finalizó en Reino Unido y estaría próxima a ser lanzada en la plataforma.

CULPA MIA LONDRES Asha Banks. Foto: (Prime Video)

Todos los detalles de "Culpa Mía: Londres"

Sinopsis oficial: Cuando la madre de Noah, Ella, se enamora del millonario William, ambas se mudan de Estados Unidos a Londres para vivir con William y su hijo Nick. A su llegada, Noah, de 18 años, conoce a Nick, un chico malo, y surge una atracción inmediata entre los dos. Noah pasa el verano adaptándose a su nueva vida, hace nuevos amigos de los diversos círculos de Nick y atraviesa por una relación complicada con él, mientras luchan por contener esa atracción. Pero sin que Noah lo sepa, su padre, de quien está separada, ha salido de prisión y comienza a seguir cada uno de sus movimientos. Bajo esas circunstancias, Noah se verá obligada a lidiar con su devastador pasado, mientras se enamora por primera vez.

Elenco: Además de Asha Banks y Matthew Broome, el elenco de Culpa Mía: Londres incluye a Eve Macklin (Brooklyn) como Ella, Ray Fearon (Barbie) como William, Enva Lewis (How to Have Sex) como Jenna, Jason Flemyng (Black Dog) como Travis, Kerim Hassan (Champion) como Lion, Sam Buchanan (Back to Black) como Ronnie, Amelia Kenworthy (Messenger) como Anna y Harry Gilby (Tolkien) como Dan.