"Fallout": la nueva serie de Prime Video es un sueño hecho realidad para los fans del videojuego

"Fallout" sigue a Lucy, una joven, quien doscientos años después del apocalipsis tanto ella como los habitantes de los lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar a la tierra común: un paisaje irradiado que fue dejado atrás por sus ancestros. Con el hecho de tener que llegar a la superficie se ven forzaods a conocer un mundo totalmente violento, extraño y complejo, muy diferente al pasional y enternecedor al que estaban acostumbrados como protectores de una sociedad que no se crío con dificultades.

Sin embargo, cuando los refugios 32 y 33 sufren distintos hechos, Lucy no tiene más opción que abordar este nuevo desafío comenzando con una historia abrumadora, pero también poética. Y esto no es solamente por su guion, su puesta en escena o lo que a nivel producción destaca en una serie, es por sus actuaciones. Ella Purnell no me parecía una actriz digna de esta historia, no voy a mentir, pero creo que alcanzó el objetivo: ser ilusa y devastada por un mundo en el que te pone a prueba a cada segundo. Su trabajo corporal con expresiones tan dramáticas como enternecedoras logran una Lucy con una gran moralidad.

Su personaje se muestra, sin dudas, como una chica además de moral, muy ambiciosa por hacer bueno el lema de América otra vez grande. Así es cómo consigue ser la pionera en esta expedición a la superficie. Aún así, más allá de su emocionante forma de ver el mundo, también está Maximus como segundo protagonista quien es interpretado por Aaron Clifton Moten. Si bien es un actor que me gusta, su actuación no supera la de Elle, pero este papel es, por sobre todas las cosas, despampanante para lo que fue su carrera.

Maximus es un recluta de la Hermandad de Acero, los cuales buscan toda la tecnología posible previa del estallido de la bomba. Este personaje tiene un único sueño: conseguir portar una de las armaduras para proteger a los demás. Y, en medio de la ambición, la desesperación y el misterio en torno a su historia, conoce un amor inesperado en Lucy quien lo sorprende ampliamente. Aunque, más allá de esto, quien en realidad se lleva todas las miradas es el personaje de Ghoul (Walton Goggins).

Este personaje es un necrófago con apariencia de vaquero merecenario que no tiene ningún tipo de sentimiento y únicamente se mueve por su interés. Sus motivaciones y convicciones son tan diferentes a la de los dos papeles mencionados con anterioridad que, más allá de tres actuaciones excelentes, pero diferentes, crea un mismo engranaje ficcional con el perfecto guion que hay detrás de "Fallout". Escribir sobre una serie basada en un videojuego que no jugué ni conocía, realmente no es algo fácil para mi, pero sí como crítica cuando puedo identificar un libreto que consigue edificar diferentes personalidades sólidas y convincentes.

