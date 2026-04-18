El saludo durante la transmisión de un partido de la NBA que tentó a una relatora: "Elver..."

En una noche que transcurría con normalidad dentro del duelo entre Orlando Magic y Charlotte Hornets, correspondiente a la temporada regular de la NBA, la transmisión en Prime Video terminó robándose la atención por un blooper inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió cuando una de las narradoras, en el marco de la interacción habitual con el público, leyó al aire un mensaje enviado por un supuesto espectador desde Uruguay, sin advertir que se trataba de una broma cuidadosamente disfrazada.