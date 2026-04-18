El saludo durante la transmisión de un partido de la NBA que tentó a una relatora: "Elver..."
Una insólita situación se dio durante la transmisión del partido entre Orlando Magic y Charlotte Hornets por Prime Video.
En una noche que transcurría con normalidad dentro del duelo entre Orlando Magic y Charlotte Hornets, correspondiente a la temporada regular de la NBA, la transmisión en Prime Video terminó robándose la atención por un blooper inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió cuando una de las narradoras, en el marco de la interacción habitual con el público, leyó al aire un mensaje enviado por un supuesto espectador desde Uruguay, sin advertir que se trataba de una broma cuidadosamente disfrazada.
El mensaje en cuestión decía textualmente: “Mi abuelita de 92 años está contentísima de escuchar dos mujeres narrando la NBA que tanto le gusta. Saludos atentamente desde Montevideo, Uruguay. Elver Galarga”. La lectura del texto se dio con total naturalidad en la transmisión, hasta que la firma final activó la confusión en el estudio, ya que el nombre “Elver Galarga” es un conocido chiste de internet que suele circular en redes y que busca precisamente provocar este tipo de reacciones en contextos en vivo.
La situación se volvió aún más llamativa por el contraste entre el tono emotivo del inicio del mensaje —con la supuesta abuela de 92 años feliz de seguir la NBA— y el remate final, que pasó desapercibido hasta después de ser pronunciado en voz alta. La narradora, al leerlo sin sospechas, permitió que el mensaje se emitiera completo en la transmisión oficial, generando luego un breve momento de desconcierto en la mesa de comentarios al advertirse el verdadero contenido de la firma.
El episodio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios celebraron el clásico “enganche” del chiste y la forma en que logró colarse en una transmisión internacional de la NBA. Mientras tanto, el partido entre Magic y Hornets siguió su curso con normalidad, aunque el foco de la noche ya se había desplazado por completo hacia el blooper televisivo.
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