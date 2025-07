Prince Royce llega a Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

“Este álbum es mi manera de rendir homenaje a esos éxitos eternos, dándoles un aire fresco. Fiel a mis raíces y estilo, quise darles nueva vida en bachata, tanto en inglés como en español”, expresó Royce.

Producido junto a su colaborador de siempre, D’Lesly “Dice” Lora, ETERNO contiene 13 canciones que combinan nostalgia, innovación y emoción. Un trabajo conceptual que conecta con sus inicios –recordando su icónica versión bilingüe de Stand By Me– y que reafirma su lugar como referente de la bachata a nivel mundial.

El primer adelanto del álbum, How Deep Is Your Love, debutó en el Top 10 de las listas Hot Tropical Songs y Tropical Airplay de Billboard, y ya es un éxito en países como Chile y República Dominicana.

La cita en Obras será una celebración del amor, la música y la conexión con sus fans. Royce promete una noche llena de clásicos como Darte un Beso, Corazón Sin Cara y Carita de Inocente, junto a las nuevas joyas de ETERNO, en un show que combinará lo mejor de su carrera con una nueva mirada artística.

Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la página coolco.