¿Provocación? El posteo de Mauro Icardi junto a los hijos de Wanda Nara y Maxi López

"Los amo", escribió, en la postal donde posa sonriente junto a Valentino, Benedicto y Constantino López, en el marco de una merienda que compartió en la tarde de este viernes, tras meses sin verlos.

image.png

La otra publicación provocadora de Icardi

"¿Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno?", comenzó escribiendo el futbolista en la historia siguiente a la foto en que se ve junto a los hijos de Wanda Nara.

Y agregó: "Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes. ¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente", señaló Icardi en referencia al último posteo de Wanda Nara contra la China Suárez.

"Soltá de una vez Wandixxxxxx, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia... Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer... Sigan comprando el circo del Lamborghini rosa que yo voy por la TENENCIA DE MIS HIJAS!!! Y cada vez más cerca...", manifestó.

Finalmente, hizo su ya habitual referencia al actor Johnny Depp, quien también enfrentó un severo juicio contra su expareja Amber Heard: "Tic, Tac, Tic, Tac... ¡¡¡Falta poco Johnny!!!"

posteo icardi.jpeg