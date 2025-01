Qué condición le habría puesto Valentina Cervantes a Enzo Fernández para reconciliarse

Todo parece indicar que Valentina quiere enfocarse en su carrera artística y aprovechar las oportunidades laborales que le surgieron tras la ruptura: ya ha realizado varias presencias y publicidades en Argentina, donde seguirá residiendo.

valentina cervantes enzo fernandez.jpg

Sin embargo, la reacción de sus seguidores no ha sido del todo positiva. Aunque algunos expresaron su apoyo por el bienestar de los hijos de la pareja, Olivia y Benjamín, otros fueron muy críticos, acusándola de no hacerse respetar como mujer.

Qué le dijo Valentina Cervantes a Enzo Fernández cuando él pidió separarse

Valentina Cervantes fue la protagonista de su primera tapa de revista y abrió su corazón sobre su separación de Enzo Fernández. En la entrevista, reveló la respuesta que le dio cuando él le pidió estar solo: “No me lo esperaba, estábamos bien y de repente, un día, me dijo que ya no quería estar más conmigo. Yo di todo por esa relación y no me arrepiento de nada, pero todo lo que hice fue por él y por la familia que formamos", comenzó indicando.

"Entonces le dije: ‘Está todo bien, pero ahora voy a empezar a hacer las cosas por mí, ya no voy a hacerlas por vos porque hoy ya no te interesa’”, compartió en diálogo con ¡Hola!. Cervantes también mencionó que no tuvo tiempo para el duelo. “Al día siguiente me levanté como si nada. Sé que hay gente que tarda meses, pero para mí no hubo duelo. Tampoco le pedí explicaciones. Lo único que quiero es que nos llevemos bien, principalmente por nuestros hijos”, afirmó.

Enzo Fernández Valentina Cervantes