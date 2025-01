Qué dijo Santiago tras la entrada del novio de Luz a Gran Hermano en el Congelados

En ese contexto, Santiago del Moro le preguntó directamente al novio de Luz qué le dijo a Tato durante su encuentro cara a cara. Alberto respondió: “Le dije que me parece buen hombre, un buen tipo, que no tengo nada contra él. Porque él se imaginará algo afuera”.

Poco después, el conductor retomó la conexión en vivo con los participantes y dio lugar a que “Tato” le enviara un mensaje al español: “Quería mandarle un saludo al Pestaña porque no tuve tiempo acá y no pude decirle nada. Que se haya tomado el tiempo habla de lo que es; de saludar y dejarme tranquilo, en cierto sentido, por lo que me dijo”.

Sin embargo, la visita de Alberto “El Pestañas” desató repercusiones dentro de la casa, y Luz Tito fue sancionada por el programa. “A pesar de haber sido enfático al remarcar la obligación de los jugadores de permanecer inmóviles y en silencio durante el ‘Congelados’, fui testigo de la infracción cometida por Luz, quien, en lugar de seguir las reglas, habló con su novio”, comunicó Gran Hermano.

Además, añadió: “Me veo en la obligación de penalizar esta conducta. Por ello, he decidido tomar la siguiente medida. Luz, estás nominada. Buenas noches”.