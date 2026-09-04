Lali Espósito volvió a generar misterio por su próxima invitada en River: "Sólo dire que..."
Lali Espósito se presentará el 26 de septiembre en el estadio River Plate y lanzó una contundente advertencia para quienes todavía no tienen su entrada.
Lali Espósito volvió a jugar con el misterio y revolucionó a sus seguidores con una nueva pista sobre la figura que podría acompañarla en su próximo show en River Plate. La cantante se presentará el 26 de septiembre en el estadio Monumental y todo indica que tiene preparada una sorpresa de alto impacto.
A través de sus redes sociales, Lali publicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos. “Solo diré que el que no venga a River el 26 de septiembre se va a querer mooooooorir después. No traiciona el que te avisa... Quedan pooocas entradas”, escribió la artista.
La frase fue suficiente para que comenzaran nuevamente las especulaciones sobre la identidad de la persona que podría subir al escenario junto a ella. Lali no dio nombres ni confirmó quién será su invitada, pero dejó en claro que tiene preparada una sorpresa que, según sus propias palabras, nadie debería perderse.
Lali Espósito: ¿quién será su invitada en River?
La expectativa creció todavía más porque en las últimas semanas circularon distintos nombres vinculados con la posibilidad de una aparición especial durante el show. Uno de los rumores que más repercusión tuvo fue el de Madonna, aunque la propia Lali se encargó de bajar las expectativas cuando fue consultada sobre la posibilidad de compartir escenario con la estrella estadounidense.
También apareció el nombre de Tini Stoessel, una de las artistas argentinas con las que Lali mantiene una relación de cercanía y con quien los fanáticos vienen imaginando una colaboración desde hace tiempo.
Sin embargo, ninguna de las dos fue confirmada como la invitada del 26 de septiembre. Por ahora, Lali eligió mantener el secreto y alimentar la expectativa con pequeñas pistas.
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