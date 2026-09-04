Lali Espósito volvió a generar misterio por su próxima invitada en River: "Sólo dire que..."

Posteo de Lali sobre su nuevo River

Lali Espósito: ¿quién será su invitada en River?

La expectativa creció todavía más porque en las últimas semanas circularon distintos nombres vinculados con la posibilidad de una aparición especial durante el show. Uno de los rumores que más repercusión tuvo fue el de Madonna, aunque la propia Lali se encargó de bajar las expectativas cuando fue consultada sobre la posibilidad de compartir escenario con la estrella estadounidense.