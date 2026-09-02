Marta Fort apuntó contra Luck Ra tras su separación de La Joaqui: "Es un villero que canta"

Sin bajar el tono, la empresaria volvió a referirse al artista cordobés y a las supuestas infidelidades que, según las versiones que circularon alrededor de la separación, habrían tenido un papel en el final de la relación.

“Él es un villero que canta y ella es una mina enamorada”, sostuvo.

Finalmente, Fort lanzó una polémica pregunta generalizando sobre los artistas a los que calificó de esa manera: “¿Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles? ¿O me equivoco?”.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, donde sus dichos abrieron un nuevo debate alrededor de la conflictiva separación de Luck Ra y La Joaqui.