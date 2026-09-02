Marta Fort apuntó contra Luck Ra tras su separación de La Joaqui: "Es un villero que canta"
La influencer tomó partido por la cantante y lanzó fuertes declaraciones al opinar sobre la ruptura que generó repercusión en la escena musical.
La separación de Luck Ra y La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez fue Marta Fort quien se pronunció sobre el conflicto. Durante una participación en el canal de streaming Blender, la empresaria e influencer habló sobre la ruptura y dejó en claro su postura a favor de la cantante.
Fort aseguró tener un especial cariño por La Joaqui y planteó una mirada crítica sobre el rol de Luck Ra en la relación. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales por el tono de sus acusaciones y por la contundencia con la que se refirió al cantante.
Las fuertes declaraciones de Marta Fort contra Luck Ra
Al ser consultada sobre la separación, Marta Fort comenzó haciendo una diferenciación entre ambos y sostuvo: “Una mujer de barrio se ilusiona y enamora hasta más no poder y el chabón es un cantante. Todos son gatos”.
La influencer insistió en que su vínculo con La Joaqui la llevaba a posicionarse de su lado y cuestionó directamente a Luck Ra. “La quiero un montón a ella, pero él... Es un villero que canta”, disparó.
Cuando le preguntaron si efectivamente estaba tomando partido por alguna de las dos partes, Fort aclaró que no se trataba de una cuestión de elegir un bando, aunque volvió a remarcar su cercanía con la cantante y consideró que lo ocurrido era “evidente”.
Sin bajar el tono, la empresaria volvió a referirse al artista cordobés y a las supuestas infidelidades que, según las versiones que circularon alrededor de la separación, habrían tenido un papel en el final de la relación.
“Él es un villero que canta y ella es una mina enamorada”, sostuvo.
Finalmente, Fort lanzó una polémica pregunta generalizando sobre los artistas a los que calificó de esa manera: “¿Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles? ¿O me equivoco?”.
Las declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, donde sus dichos abrieron un nuevo debate alrededor de la conflictiva separación de Luck Ra y La Joaqui.
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