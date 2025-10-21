Qué respondió Evangelina Anderson al ser consultada sobre si volvería a estar con un futbolista

Evangelina Anderson ha regresado a la Argentina para vivir una nueva etapa sin la compañía de Martín Demichelis, quien fue su pareja durante 18 años y es el padre de sus tres hijos. Actualmente, la modelo se encuentra participando en el reality culinario MasterChef Celebrity y no descarta volver a enamorarse, aunque ya tiene una firme decisión sobre el perfil de su próxima pareja: no volverá a elegir a un jugador de fútbol.