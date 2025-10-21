Qué respondió Evangelina Anderson al ser consultada sobre si volvería a estar con un futbolista
Luego de su separación de Martín Demichelis, la modelo reveló que no podría volver a relacionarse con un jugador de fútbol. Los detalles.
Evangelina Anderson ha regresado a la Argentina para vivir una nueva etapa sin la compañía de Martín Demichelis, quien fue su pareja durante 18 años y es el padre de sus tres hijos. Actualmente, la modelo se encuentra participando en el reality culinario MasterChef Celebrity y no descarta volver a enamorarse, aunque ya tiene una firme decisión sobre el perfil de su próxima pareja: no volverá a elegir a un jugador de fútbol.
Anderson fue enfática al referirse a su pasado como pareja de un futbolista: "Yo ya me retiré (de ser botinera), estoy jubilada". La modelo y conductora destacó su trayectoria personal y profesional durante los años que vivió en el extranjero, enfocada en la formación y la crianza de sus hijos.
"Cuando estuve afuera, estudié mucho, estudié idiomas, me recibí de maestra de inglés, estudié oratoria, me recibí de profesora de yoga, hice de todo y aparte crié tres hijos", explicó Evangelina Anderson.
Anderson aprovechó para reflexionar sobre la necesidad de no etiquetar a las mujeres que se vinculan con futbolistas, haciendo una clara distinción con su propia experiencia y visión de futuro. "Conozco muchas chicas que son emprendedoras. No hay que etiquetar de una manera a las personas, somos todas distintas", comentó.
A pesar de su decisión, Anderson expresó gratitud por lo vivido: "Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo". No obstante, fue rotunda al sentenciar su postura sobre su futuro romántico: "pero si me preguntás si estaría de vuelta con un jugador, no. Botinera nunca más".
Con esta categórica frase, Evangelina Anderson deja claro que, si bien está abierta al amor, su próxima pareja no provendrá del ámbito futbolístico tras 18 años de experiencia con uno, marcando así un cambio definitivo en su vida sentimental tras su regreso al país.
