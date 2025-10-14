La confesión de Evangelina Anderson menos esperada: tiene un admirador secreto
A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo mostró los regalos que recibió en su casa de una persona que jura no conocer. Los detalles.
La vida personal de Evangelina Anderson ha tomado un giro inesperado tras su separación de Martín Demichelis, después de 18 años de relación. Y, si bien parece haber finalizado su relación en buenos términos, no dejó de ser una sorpresa para el mundo del espectáculo. Aunque, ahora, la influencer volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales.
Esto es porque la modelo, quien recientemente debutó en el reality MasterChef Celebrity, reveló la existencia de un admirador secreto que la ha colmado de obsequios en su domicilio. Sobre esto, si bien no dio nombres y explicó que no sabe quién es, se mostró muy emocionada a través de su cuenta oficial de redes sociales.
La sorpresa se hizo pública a través de las historias de Instagram de Evangelina. "Acabo de llegar a casa que volví de grabar y no saben con lo que me acabo de encontrar, miren esto", compartió la modelo, mientras mostraba una impresionante colección de regalos que le dejaron en su hogar y recibió con total emoción.
El misterioso admirador envió un total de 10 arreglos florales compuestos por rosas rojas, todos entregados sin tarjeta de identificación, pero con una declaratoria de amor. Además de las flores, Anderson recibió un regalo de la marca internacional Louis Vuitton.
La única pista sobre la identidad del remitente era una tarjeta que acompañaba la totalidad de los obsequios, con un mensaje claramente dirigido a la nueva etapa profesional de la modelo: "Una rosa por cada sonrisa que deseo que tengas en este certamen, mucha merd". El mensaje, aunque de aliento, carecía de firma, lo que generó aún más intriga.
Ante la espectacular demostración de afecto y apoyo, Evangelina Anderson no pudo más que preguntarse: "¿Quién es?". La modelo se mostró abierta a la posibilidad de un nuevo amor, luego de su reciente ruptura.
