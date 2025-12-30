Qué reveló el abogado de Romina Gaetani tras la denuncia por violencia de género contra Luis Cavanagh
La actriz formalizó la acusación contra su expareja, luego de ser golpeada en la noche del sábado. Todos los detalles del caso.
El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado luego de que Romina Gaetani denunciara a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La decisión de la actriz tuvo lugar luego de que, según ella, fue el primer evento de violencia física, aunque hubo otros de violencia psicológica.
En este sentido, Horacio Trimarco -abogado de la artista- habló con Julián Guarino en "El Diario" (C5N) y llevó tranquilidad sobre el estado de su clienta: "Romina está bien, recibió atención médica el día domingo, cuando el personal policial constató las lesiones y la llevó al hospital de Pilar. Tiene lesiones de carácter leve, en su brazo, sus piernas, su espalda, pero en este momento, gracias a Dios, ya tiene el alta y está en su casa con su familia, contenida".
Seguidamente, detalló: "Por supuesto, sí está en un estado de shock, bien propio de toda persona víctima de un hecho de violencia de género o intrafamiliar o doméstico, como se dice, que por supuesto que es muy complejo de afrontar, pero bueno, el día lunes ratificó la denuncia oportunamente realizada por el personal policial, cuando intervino de oficio, y el día de hoy nos presentamos como particular damnificados en el expediente, para poder tomar el conocimiento de todos los elementos de prueba, y a partir de allí, colaborar con el accionario de la Fiscalía, para que se investigue y se llegue a la verdad de lo que sucedió".
En este sentido, aclaró que la denuncia presentada contra el empresario es por lesiones: "El día domingo ella va hacia este barrio privado, que usted nombraba recién, y en la puerta de la casa de su expareja, se genera una discusión, y lamentablemente allí comienza a recibir esta agresión física".
"Bueno, a partir de allí, ella justo estaba al teléfono de una amiga, escucha los ruidos, los golpes y demás, esta amiga se comunica al 911, y también lo hace el personal de seguridad del barrio, y bueno, por eso es que inmediatamente intervienen y a partir de allí, bueno, comienza todo el procedimiento", reveló.
Cómo era la relación entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh
Trimarco aclaró que "ellos (Gaetani y Cavanagh) estaban en pareja hace aproximadamente dos años", para luego indicar que "hace un tiempo atrás se separaron, y bueno, estaban en vías de intentar recomponer la relación".
"Lo que sabe Romina es que él no tenía ningún tipo de antecedente al respecto, pero bueno, eso es por supuesto el conocimiento que uno tiene en el marco de una relación. Nosotros ahora, a través de la fiscalía, vamos a requerir, efectivamente, al registro de reincidencia, a ver si no existen antecedentes de violencia por parte de esta persona, o algún otro tipo de actuación judicial que, bueno, pueda ser valorado como elemento de prueba", manifestó.
En torno a la importancia de denunciar este tipo de casos, el letrado subrayó: "Como hay un sentimiento vigente con el agresor, muchas veces dudan en efectivizar o ratificar la denuncia, pero entiendo que es lo que debe hacerse para cortar este círculo de violencia".
"Usted sabe que muchas veces, cuando hay un hecho de violencia física y eso se naturaliza, después están los pedidos de perdón, disculpas, promesas, nunca más, y se vuelve a reencauzar la relación, y a partir de ahí, el próximo hecho de violencia es más grave y más delicado, entonces es importante darle un corte definitivo y poner todo en manos de las personas idóneas, del personal judicial, para que se investigue, y por supuesto, a partir de allí, se dispongan las medidas cautelares necesarias", sumó.
Finalmente, contó cómo continuará la situación de la actriz: "Hoy estuvimos reunidos con Romina, ella nos relata que es la primera vez que hubo violencia física, pero que sí existieron otros hechos previos de otro tipo de violencia, que por supuesto ella va a poder desarrollarlos cuando tenga la entrevista con el personal de asistencia para víctimas de violencia de género".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario