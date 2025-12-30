Qué reveló el abogado de Romina Gaetani tras la denuncia por violencia de género contra Luis Cavanagh

abogado gaetani

Cómo era la relación entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Trimarco aclaró que "ellos (Gaetani y Cavanagh) estaban en pareja hace aproximadamente dos años", para luego indicar que "hace un tiempo atrás se separaron, y bueno, estaban en vías de intentar recomponer la relación".

"Lo que sabe Romina es que él no tenía ningún tipo de antecedente al respecto, pero bueno, eso es por supuesto el conocimiento que uno tiene en el marco de una relación. Nosotros ahora, a través de la fiscalía, vamos a requerir, efectivamente, al registro de reincidencia, a ver si no existen antecedentes de violencia por parte de esta persona, o algún otro tipo de actuación judicial que, bueno, pueda ser valorado como elemento de prueba", manifestó.

En torno a la importancia de denunciar este tipo de casos, el letrado subrayó: "Como hay un sentimiento vigente con el agresor, muchas veces dudan en efectivizar o ratificar la denuncia, pero entiendo que es lo que debe hacerse para cortar este círculo de violencia".

Romina Gaetani, junto a su por entonces novio Luis Cavanagh.

"Usted sabe que muchas veces, cuando hay un hecho de violencia física y eso se naturaliza, después están los pedidos de perdón, disculpas, promesas, nunca más, y se vuelve a reencauzar la relación, y a partir de ahí, el próximo hecho de violencia es más grave y más delicado, entonces es importante darle un corte definitivo y poner todo en manos de las personas idóneas, del personal judicial, para que se investigue, y por supuesto, a partir de allí, se dispongan las medidas cautelares necesarias", sumó.

Finalmente, contó cómo continuará la situación de la actriz: "Hoy estuvimos reunidos con Romina, ella nos relata que es la primera vez que hubo violencia física, pero que sí existieron otros hechos previos de otro tipo de violencia, que por supuesto ella va a poder desarrollarlos cuando tenga la entrevista con el personal de asistencia para víctimas de violencia de género".