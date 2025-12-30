La vez que Romina Gaetani advirtió sobre los celos de Luis Cavanagh: "Se puso tenso"
Tras la denuncia por violencia de género contra su expareja, resurgieron declaraciones de la actriz en las que había contado los celos de su entonces novio.
Romina Gaetani quedó en el centro de una grave situación luego de realizar una denuncia contra quien era su pareja, el empresario Luis Cavanagh, tras un episodio de violencia de género que, según su propio relato ante la Policía, incluyó agresiones físicas.
De acuerdo a la presentación judicial, Gaetani sufrió golpes en los brazos y en la zona de la cadera, lesiones que quedaron asentadas tanto en la denuncia como en el informe médico de la revisación realizada luego del hecho ocurrido la noche del sábado 27 de diciembre en el Tortugas Country Club, episodio que derivó en su atención en el hospital de Pilar.
En medio del impacto que generó la noticia, volvieron a tomar relevancia declaraciones que la actriz había hecho tiempo atrás, cuando se refirió públicamente a los celos de su entonces pareja vinculados a su trabajo como actriz.
Fue en diciembre de 2024 cuando Romina Gaetani habló sin filtros sobre su relación con Luis Cavanagh durante una entrevista con Héctor Maugeri para Caras+. En aquel momento, la actriz se mostraba enamorada y convencida de apostar por ese vínculo, destacando la intensidad del romance y el acompañamiento que sentía de parte del empresario.
“Por eso somos dinamita. Este amor es muy distinto”, expresó entonces, al tiempo que remarcaba que su pareja la contenía y comprendía su mundo profesional, en una charla distendida que hoy adquiere otra dimensión a la luz de los hechos recientes.
Sin embargo, dentro de ese mismo reportaje surgió un pasaje que llamó la atención incluso en aquel momento y que hoy cobra un nuevo significado. Con total naturalidad, Gaetani relató una situación vinculada a los celos de Cavanagh durante una función teatral.
Según contó, su pareja se encontraba en la platea cuando ella protagonizaba una escena que incluía un beso de ficción con Marcelo De Bellis. Allí, de acuerdo a su relato, Luis Cavanagh habría mostrado incomodidad ante lo que veía sobre el escenario, una reacción que no pasó inadvertida y de la cual también fue testigo la madre de la actriz, presente en la sala.
“Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó la actriz. Luego reveló la charla que mantuvieron después de esa función. "Él me preguntó cómo es eso de los besos. ¿Pasa algo todas las noches? Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que no pasa nada. Es todo para la cámara. Soy buena actuando", aclaraba Gaetani.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario