La vez que Romina Gaetani advirtió sobre los celos de Luis Cavanagh: "Se puso tenso"

Sin embargo, dentro de ese mismo reportaje surgió un pasaje que llamó la atención incluso en aquel momento y que hoy cobra un nuevo significado. Con total naturalidad, Gaetani relató una situación vinculada a los celos de Cavanagh durante una función teatral.

Según contó, su pareja se encontraba en la platea cuando ella protagonizaba una escena que incluía un beso de ficción con Marcelo De Bellis. Allí, de acuerdo a su relato, Luis Cavanagh habría mostrado incomodidad ante lo que veía sobre el escenario, una reacción que no pasó inadvertida y de la cual también fue testigo la madre de la actriz, presente en la sala.

“Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’”, recordó la actriz. Luego reveló la charla que mantuvieron después de esa función. "Él me preguntó cómo es eso de los besos. ¿Pasa algo todas las noches? Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que no pasa nada. Es todo para la cámara. Soy buena actuando", aclaraba Gaetani.