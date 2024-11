¿Qué se hizo? Lola Latorre pasó por el quirófano y habló de su difícil post-operatorio: "Fatal"

Embed - Me opere la nariz y les cuento todo #rinoplastia @lolita.latorre Me opere la nariz y les cuento todo #rinoplastia original sound - Lolita

Según detalló la joven, la intervención se realizó el pasado 7 de noviembre, es decir, hace cinco días. Tras comentar detalles de la cirugía, la influencer aseguró que "la primera y segunda noche son fatales".

No obstante, Lola se mostró muy contenta con haber decidido operarse: "Hace tiempo que vengo con la idea de operarme la nariz, siempre tuve el tabique desviado y no me sentía cómoda cada vez que me miraba al espejo y me sacaba fotos. Empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía y, justamente era lo que yo no quería", contó.

Por otro lado, la hija de la polémica Yanina Latorre afirmó que no sabía si contar sobre la operación, porque no quería darle un mal mensaje a la juventud: "Hay que trabajar muchísimo nuestro amor propio, no es que ‘cada cosita que no me gusta me la opero y me la saco’, pero cada uno tiene que poder hacer lo que se le cante. Si es una inseguridad que te la estás mirando todos los días de tu vida, tenés las ganas y la posibilidad de hacerlo, está bien".

Finalmente, Lola reveló que "el proceso de recuperación es largo", dado que "la nariz llega a tener su forma ideal después de seis meses o un año". Y agregó: "Al final de la semana me van a sacar las vendas y he visto videos de gente que se asusta, aunque es lógico. Todavía no me puedo reír, ni mojar, además tengo moretones violetas, pero todo es parte de esto".

"No me duele, ni me dolió, pero la primera la noche es fatal. No podés dormir bien y hay que respirar la boca", detalló.