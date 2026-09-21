Cuándo sale el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Sin embargo, para garantizar una recuperación absoluta, la decisión institucional fue prolongar su estadía en el centro médico del barrio de Palermo. Allí continuará recibiendo el tratamiento específico para su cuadro respiratorio, además de someterse a diversos controles de rutina de manera constante. En cuanto a la comunicación oficial sobre su progreso, la dirección de la clínica aclaró que, "de no mediar cambios, el miércoles próximo" se emitirá una nueva actualización sobre su estado.