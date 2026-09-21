Cuándo sale el nuevo parte médico de Mirtha Legrand
Tras su reciente internación por una neumopatía, el Sanatorio Mater Dei confirmó cuándo se publicará el nuevo parte médico de Mirtha Legrand.
La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a todo el país luego de su sorpresivo reingreso clínico. Con 99 años, la histórica presentadora permanece bajo estricta observación en el Sanatorio Mater Dei debido a un cuadro de neumopatía, mientras los especialistas definen los pasos a seguir.
El día que publicarán el próximo parte médico de Mirtha Legrand
El equipo de profesionales a cargo de su cuidado, encabezado por el director de la institución, el doctor Enrique Echagüe, difundió durante la jornada de este lunes el estado actual de la emblemática figura televisiva. Según se detalló en el comunicado oficial, su evolución clínica transcurre de manera sumamente favorable y "de acuerdo a lo esperado" para el tipo de afección pulmonar diagnosticada.
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Sin embargo, para garantizar una recuperación absoluta, la decisión institucional fue prolongar su estadía en el centro médico del barrio de Palermo. Allí continuará recibiendo el tratamiento específico para su cuadro respiratorio, además de someterse a diversos controles de rutina de manera constante. En cuanto a la comunicación oficial sobre su progreso, la dirección de la clínica aclaró que, "de no mediar cambios, el miércoles próximo" se emitirá una nueva actualización sobre su estado.
De esta forma, la prensa y el público en general deberán aguardar hasta el próximo miércoles 23 de septiembre para conocer el siguiente documento sobre su salud. Mientras tanto, la exitosa animadora continuará descansando en su habitación, rodeada del permanente acompañamiento de sus familiares más cercanos, quienes ya agradecieron profundamente las enormes muestras de respeto y cariño recibidas en estos tensos días de incertidumbre.
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