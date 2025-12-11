Furia Scaglione, sin filtro contra una compañera de El Internado en Chile: "Es una flor de pelotud..."
La siempre polémica Juliana sacó nuevamente a relucir su conflictiva personalidad en el reality chileno y no tardó en volverse viral. Mirá.
El paso de Furia Scaglione por "El Internado" (Chile) está siendo igual de conflictivo y polémico que su andar en Gran Hermano Argentina. En las últimas horas, se viralizó un nuevo episodio que se suma a otros tantos cruces que la mediática ha tenido en reality del país vecino.
En medio de un desafío culinario, una de sus compañeras se quejó del "griterío en la casa" y aseguró: "A mí no me gustan los griteríos en la mañana a primera hora. Porque me despierto siempre como un poquito malhumorada, entonces escuchar griteríos es como que...", dijo Natalia "Arenita" Rodríguez.
Por supuesto, fue inmediatamente interrumpida por Juliana: "Ah, por lo menos lo admitió". Tras ello, la conductora le pidió a Furia ver su plato y ella aprovechó para volver a sacar de quicio a su par de certamen: "Un corazón y flores, porque es una flor de pelotuda, pero bueno, nada de eso", manifestó mostrando su creación donde se leía "Arenita".
Fue entonces cuando la conductora le dio la palabra a Natalia para defenderse, pero ella eligió no devolver del mismo modo: "Nada, ya sabemos que solamente sabe insultar con groserías, así que no me rebajo su nivel. Aparte, después me va a decir que le estoy dando clips. Tiene como una afanía de que en Chile es conocida, todavía no se da cuenta que se va a transmitir en Chile y cree que en Chile la conoce alguien y en verdad... no sé quién te conoce", lanzó Arenita.
Esto desató el enojo de Furia, quien agregó: "No sé qué tanto problema, si me conoce o no me conoce la gente. ¿Qué te molesta?", indagó. "Que tengas los humos por las nubes", respondió la chilena. Y Juliana finalizó: "Bueno, es problema mío. ¿Qué te molesta? Si a vos lo que te tiene que importar acá es seguir adelante en tu camino".
