MinutoUno

Furia Scaglione, sin filtro contra una compañera de El Internado en Chile: "Es una flor de pelotud..."

Espectáculos

La siempre polémica Juliana sacó nuevamente a relucir su conflictiva personalidad en el reality chileno y no tardó en volverse viral. Mirá.

Furia volvió a estallar contra una compañera en El Internado de Chile.

Furia volvió a estallar contra una compañera en "El Internado" de Chile.

El paso de Furia Scaglione por "El Internado" (Chile) está siendo igual de conflictivo y polémico que su andar en Gran Hermano Argentina. En las últimas horas, se viralizó un nuevo episodio que se suma a otros tantos cruces que la mediática ha tenido en reality del país vecino.

En medio de un desafío culinario, una de sus compañeras se quejó del "griterío en la casa" y aseguró: "A mí no me gustan los griteríos en la mañana a primera hora. Porque me despierto siempre como un poquito malhumorada, entonces escuchar griteríos es como que...", dijo Natalia "Arenita" Rodríguez.

Por supuesto, fue inmediatamente interrumpida por Juliana: "Ah, por lo menos lo admitió". Tras ello, la conductora le pidió a Furia ver su plato y ella aprovechó para volver a sacar de quicio a su par de certamen: "Un corazón y flores, porque es una flor de pelotuda, pero bueno, nada de eso", manifestó mostrando su creación donde se leía "Arenita".

Fue entonces cuando la conductora le dio la palabra a Natalia para defenderse, pero ella eligió no devolver del mismo modo: "Nada, ya sabemos que solamente sabe insultar con groserías, así que no me rebajo su nivel. Aparte, después me va a decir que le estoy dando clips. Tiene como una afanía de que en Chile es conocida, todavía no se da cuenta que se va a transmitir en Chile y cree que en Chile la conoce alguien y en verdad... no sé quién te conoce", lanzó Arenita.

Esto desató el enojo de Furia, quien agregó: "No sé qué tanto problema, si me conoce o no me conoce la gente. ¿Qué te molesta?", indagó. "Que tengas los humos por las nubes", respondió la chilena. Y Juliana finalizó: "Bueno, es problema mío. ¿Qué te molesta? Si a vos lo que te tiene que importar acá es seguir adelante en tu camino".

furia el internado

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas