Quién es Brooks Nader, la supermodelo que tendría un romance con Carlos Alcaraz

Brooks Nade

Los negocios no le salieron nada mal a la nieta de Sam Nader, el director deportivo adjunto del equipo de fútbol americano LSU Tigers de Luisiana, pero su trabajo como modelo de trajes de baño y su pasado amoroso le jugaron en contra a la hora de encontrar pareja nueva.

Así que esta semana, cuando surgieron los rumores de una posible relación con Carlos Alcaraz, la prensa del corazón en España puso manos a la obra y Pilar Vidal confirmó que el tenista No 1 del mundo "no tiene novia oficial", al menos por ahora.

"No tiene novia oficial, él está centrado en la competición. Digo novia oficial, otra cosa es que se relacione con chicas y haga lo que quiera en su tiempo libre pero no es una chica que vayamos a ver en el palco cuando él juegue un Grand Slam", señaló Vidal tras hablar con fuentes cercanas al equipo del tenista.

Con los resultados recientes, el futuro de Carlos Alcaraz en el tenis profesional está encaminado así que Vidal agregó que la única pareja posible para él sería "una mujer que sacrificara todo su día a día por seguirle a él en todos sus viajes que es lo que han hecho las parejas de otros tenistas".