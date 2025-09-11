Quién es Brooks Nader, la supermodelo que tendría un romance con Carlos Alcaraz
El tenista acaba de ganar el US Open y es "el hombre del momento", y ya le adosaron una nueva conquista amorosa, que es una mujer con varios ex conocidos.
El español Carlos Alcaraz acaba de ganar el US Open y con sólo 22 años quedó 1ro en el ranking ATP, lo que corona su momento de expansión en el campo del tenis profesional. Como frutilla del postre, esta semana se lo vinculó con una modelo llamada Brooks Nader, una conocida de los circuitos más exclusivos de Europa.
Pero, ¿quién es Brooks Nader? Nacida hace 28 años en Baton Rouge, Luisiana, esta "southern belle" del sur de los Estados Unidos explota desde 2019 sus curvas en el modelaje y llegó a ser tapa de revistas como Sports Illustrated.
A los 22 años se casó con Billy Haire, un reconocido publicista con quien vivió en Nueva York hasta 2022. La pareja se divorció y para 2024 Nader fue vinculada con el príncipe Constantino de Grecia, con quien se la vio recorriendo la Gran Manzana.
Nader no es sólo una cara bonita: lanzó una línea de joyería con la marca Electric Picks e incursionó en el mundo del diseño de interiores y decoración con su propia marca, llamada Home by BN.
Los negocios no le salieron nada mal a la nieta de Sam Nader, el director deportivo adjunto del equipo de fútbol americano LSU Tigers de Luisiana, pero su trabajo como modelo de trajes de baño y su pasado amoroso le jugaron en contra a la hora de encontrar pareja nueva.
Así que esta semana, cuando surgieron los rumores de una posible relación con Carlos Alcaraz, la prensa del corazón en España puso manos a la obra y Pilar Vidal confirmó que el tenista No 1 del mundo "no tiene novia oficial", al menos por ahora.
"No tiene novia oficial, él está centrado en la competición. Digo novia oficial, otra cosa es que se relacione con chicas y haga lo que quiera en su tiempo libre pero no es una chica que vayamos a ver en el palco cuando él juegue un Grand Slam", señaló Vidal tras hablar con fuentes cercanas al equipo del tenista.
Con los resultados recientes, el futuro de Carlos Alcaraz en el tenis profesional está encaminado así que Vidal agregó que la única pareja posible para él sería "una mujer que sacrificara todo su día a día por seguirle a él en todos sus viajes que es lo que han hecho las parejas de otros tenistas".
