Carlos Alcaraz reveló el consejo que le dio Roger Federer para seguir en el tenis

Después de esto, el deportista siguió hablando del triunfo que tuvo ante el serbio y analizó la situación. "No es sencillo enfrentarse a Novak, siendo sincero", dijo Alcaraz. "Pienso en su leyenda, en todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera. Es complicado no pararse a pensar en ello. Eso hace que competir ante él sea todavía más complicado".

"Pero me siento feliz por haber logrado mi primera victoria ante él en superficie dura y alcanzar otra final en este torneo. Hoy no me he sentido muy nervioso, quizá un poco debido a eso", cerró.