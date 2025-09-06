El análisis de Rafael Nadal sobre la final del US Open entre Jannik Sinner y Alcaraz: "Carlos es más mágico"

Alcaraz y Sinner

Carlos Alcaraz reveló el consejo que le dio Roger Federer para seguir en el tenis

Este viernes, Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic en las semifinales del US Open por 6-4,7-6 y 6-2. Al hablar con la prensa, el español dio a conocer el consejo que le dio Roger Federer y que lo tiene muy presente en su carrera deportiva.

"Gracias a Dios eso está muy lejos en este momento", dijo Alcaraz, al ser preguntado por la posibilidad de seguir compitiendo a los 38 años. "Una persona me dijo una vez que no debes pensar en lo que sucederá cuando tengas 35 o 38 años, si seguirás jugando a esa edad. Me dijo: 'tienes que estar centrado en los próximos cinco años', de aquí a cuando tenga 27. Después, cuando tenga 27, pensaré en los siguientes cinco años".

"No se trata de poner la mente dentro de 15 o 20 años. Consiste en ir año a año o pensando, como mucho, en los próximos cinco años. Veremos hasta qué edad puedo cuidar mi cuerpo lo máximo posible".

En ese momento, preguntaron quién fue la persona que le dedicó esas palabras y la respuesta sorprendió a todos. "Me lo dijo Roger", indicó Alcaraz, en referencia a Roger Federer. "Creo que es la persona más indicada para decirme eso, intentaré seguir su consejo".

Después de esto, el deportista siguió hablando del triunfo que tuvo ante el serbio y analizó la situación. "No es sencillo enfrentarse a Novak, siendo sincero", dijo Alcaraz. "Pienso en su leyenda, en todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera. Es complicado no pararse a pensar en ello. Eso hace que competir ante él sea todavía más complicado".

"Pero me siento feliz por haber logrado mi primera victoria ante él en superficie dura y alcanzar otra final en este torneo. Hoy no me he sentido muy nervioso, quizá un poco debido a eso", cerró.