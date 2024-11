Quién es Camila Giorgi, la tenista italiana que sale con Ramiro Marra

La relación entre Ramiro Marra y Camila Giorgi comenzó cuando la joven de 32 años se mudó a Argentina con su familia. El vínculo entre ellos surgió gracias a Sergio Giorgi, padre de la ex tenista y veterano de la Guerra de Malvinas, quien desde Italia seguía de cerca la actividad política de Marra en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras su regreso a Buenos Aires, motivado por la victoria de Javier Milei en las elecciones, según fuentes cercanas a la pareja, el ex combatiente Sergio Giorgi decidió presentar a su hija, Camila, al legislador Ramiro Marra. Fue en ese momento que comenzó su vínculo. “Fue amor a primera vista”, compartió ella en sus redes sociales.

Su primera salida juntos fue a la Bombonera, una cita que quedó registrada en una foto en la que Camila Giorgi y Marra posaron junto a sus familiares, luciendo camisetas y gorras del Xeneize.

La relación entre Ramiro Marra y Camila Giorgi continuó avanzando hasta que, finalmente, este miércoles los protagonistas confirmaron su noviazgo. Además, en sus historias de Instagram, Camila respondió algunas preguntas de sus seguidores, en las que habló sobre este amor que conquistó su corazón.

cami Giorgi.jpg

En una serie de historias de Instagram, Camila Giorgi respondió varias preguntas de sus seguidores, entre ellas una sobre qué es lo que más le gusta de Argentina: “¿Qué es lo que más te gusta de Argentina?”, se le preguntó. “Mi novio”, respondió junto a un corazón.

La ex tenista, también modelo, aprovechó para compartir otros detalles personales: contó que es fanática de Boca, que no tiene pensado irse de Argentina, y que sus empanadas son su comida favorita. Además, destacó que Buenos Aires es su ciudad favorita del mundo, por encima de París y Venecia, que completan su podio.

Antes de publicar la foto con Ramiro Marra, la deportista respondió a una última pregunta: “¿Tienes novio argentino?”. “¡Sí!” contestó, confirmando su relación

image.png

Quién es Camila Giorgi

A los 32 años, Camila Giorgi es una figura destacada del tenis mundial, con cuatro títulos en el circuito WTA. Su mejor rendimiento en un torneo de Grand Slam fue en 2018, cuando alcanzó los cuartos de final en Wimbledon.

Sin embargo, tras su eliminación en la segunda ronda del Miami Open en marzo de 2023, a manos de la número 1 del mundo, Iga witek, Giorgi decidió poner fin a su carrera profesional en el tenis.

En su primera entrevista pública desde su retiro, la ex tenista reveló que su padre la apoyó plenamente en la decisión y comentó: “Hace años que quería dejarlo, ser tenista es una vida dura. Lo pospuse mucho tiempo”.

Camila Giorgi

Giorgi, quien aún disfruta del tenis de manera recreativa, explicó: “El tenis me gusta, sigo jugando para divertirme, pero no podía seguir haciendo las valijas cada día y ver siempre a las mismas personas. Cada vez que tenía un problema físico me curaba, pero estaba mucho mejor en casa con mi familia y amigas. Volver a empezar siempre es difícil. Esta puerta se cerró para mí”.

Aunque su carrera en el tenis ha llegado a su fin, la italiana no descartó explorar nuevos caminos, como una posible carrera en la actuación.