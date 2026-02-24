Quién es Cinzia Francischiello, la primera venezolana en ingresar a Gran Hermano Argentina

La segunda tanda de ingresos a Gran Hermano Generación Dorada sumó una dosis de frescura internacional con la llegada de Cinzia Francischiello. La joven venezolana cruzó la puerta de la casa más famosa del país este martes 24 de febrero, marcando un hito histórico para el formato en Argentina y aportando un perfil que promete no pasar desapercibido ante las cámaras de Telefe.