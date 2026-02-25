Primera polémica en Gran Hermano: Zoe Bogach le envío una carta documento a su ex, y la recibirá en la casa

Por otro lado, los usuarios de las redes sociales estallaron de furia y repudiaron esta actitud del joven, por lo que esperan que quede nominado para poder votarlo y convertirlo en el primer eliminado de esta edición.

El episodio marcará un hecho inédito dentro de esta edición, ya que la notificación se realizará en pleno aislamiento, sumando tensión a una semana que ya viene cargada de conflictos y movimientos estratégicos dentro del juego.