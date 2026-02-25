Primera polémica en Gran Hermano: Zoe Bogach le envío una carta documento a su ex, y la recibirá en la casa
Santiago del Moro confirmó que una escribana ingresará a la casa para intimar al participante tras la conflictiva separación con la influencer.
Una nueva polémica sacude a Gran Hermano Generación Dorada y promete generar un fuerte impacto dentro y fuera de la casa. Este martes, el conductor Santiago del Moro anunció en vivo que este miércoles ingresará una escribana para notificar formalmente a Manuel, actual participante del reality, sobre una medida legal impulsada por su expareja, la influencer Zoe Bogach.
Según se informó, la joven le envió una carta documento en la que le prohíbe hablar o hacer cualquier tipo de mención pública sobre la relación que mantuvieron, luego de la escandalosa separación que protagonizaron meses antes del ingreso del jugador al programa.
El conflicto entre ambos había estallado públicamente cuando Bogach expuso en redes sociales pruebas de infidelidad por parte de Manuel. Tras la viralización del caso, él respondió con fuertes declaraciones en su contra, lo que intensificó aún más la polémica mediática.
Sin embargo, la situación tomó un nuevo giro en las últimas horas dentro de la casa. Durante una charla con sus compañeros, el participante sorprendió al asegurar que había manipulado emocionalmente a la influencer durante la relación y que luego le atribuyó la responsabilidad por permitir ciertas situaciones.
Las declaraciones generaron repercusión inmediata entre los seguidores del programa y encendieron el debate en redes sociales, mientras crece la expectativa por lo que sucederá cuando la escribana ingrese al reality y le comunique oficialmente la medida legal.
Por otro lado, los usuarios de las redes sociales estallaron de furia y repudiaron esta actitud del joven, por lo que esperan que quede nominado para poder votarlo y convertirlo en el primer eliminado de esta edición.
El episodio marcará un hecho inédito dentro de esta edición, ya que la notificación se realizará en pleno aislamiento, sumando tensión a una semana que ya viene cargada de conflictos y movimientos estratégicos dentro del juego.
