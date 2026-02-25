Gran Hermano Generación Dorada: cuándo nominan, y cómo se define el primer eliminado y la prueba del líder

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2026491730946576431?t=h3XBWbUZsxzTgM6cdPoEIA&s=19&partner=&hide_thread=false ¡Mañana inauguramos placa! Santiago del Moro explica cómo será la primera placa de nominados



La prueba del líder y el presupuesto semanal

Además de las modificaciones en las nominaciones, el conductor adelantó que la prueba del líder se realizará la próxima semana y tendrá un peso fundamental dentro del reality.

Quien gane obtendrá beneficios especiales que podrían influir directamente en la conformación de placa y en la estrategia general del juego. Pero no será el único desafío: los participantes también deberán competir por el presupuesto semanal, instancia clave que definirá la compra de alimentos y recursos para los días siguientes dentro de la casa.

Con nuevas reglas, ventajas en juego y decisiones cada vez más determinantes, el reality entra en una etapa donde cada movimiento puede cambiar por completo el rumbo de la competencia.