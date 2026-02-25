Gran Hermano Generación Dorada: cuándo nominan, y cómo se define el primer eliminado y la prueba del líder
Santiago del Moro ya reveló qué día ingresarán al concesionario por primera vez y darán inicio al juego.
La dinámica dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a modificarse y promete generar un fuerte impacto en las estrategias de los participantes. Durante la emisión de este martes, el conductor Santiago del Moro anunció cómo será el nuevo esquema de nominaciones y eliminación que comenzará a implementarse esta misma semana.
Según explicó en vivo, el juego tendrá un giro clave que cambiará la forma en que el público influirá en el destino de los jugadores.
La primera instancia llegará el miércoles, cuando se lleve a cabo una nominación negativa. En esta etapa, los participantes votarán a sus compañeros con los que tengan menos afinidad o estrategia, por lo que quienes acumulen más votos quedarán en la primera placa de la edición.
El jueves se producirá el segundo movimiento estratégico: aquellos jugadores que hayan recibido mayor cantidad de votos positivos bajarán automáticamente de placa, mientras que los restantes quedarán expuestos. En ese mismo momento se abrirá una votación negativa del público, que definirá quién deberá abandonar la casa.
Finalmente, el próximo lunes se conocerá al primer eliminado, en una gala que promete alta tensión y cambios en las alianzas internas.
La prueba del líder y el presupuesto semanal
Además de las modificaciones en las nominaciones, el conductor adelantó que la prueba del líder se realizará la próxima semana y tendrá un peso fundamental dentro del reality.
Quien gane obtendrá beneficios especiales que podrían influir directamente en la conformación de placa y en la estrategia general del juego. Pero no será el único desafío: los participantes también deberán competir por el presupuesto semanal, instancia clave que definirá la compra de alimentos y recursos para los días siguientes dentro de la casa.
Con nuevas reglas, ventajas en juego y decisiones cada vez más determinantes, el reality entra en una etapa donde cada movimiento puede cambiar por completo el rumbo de la competencia.
