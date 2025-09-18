Tras la separación de Gime Accardi, Nico Vázquez hizo un emotivo posteo: "No hay un día que no te extrañe"

Lionel Messi fue a ver "Rocky", la obra de Nico Vázquez y el público enloqueció

Lionel Messi dijo presente en el Teatro Lola Membrives para presenciar la obra "Rocky", que encabeza su íntimo amigo Nico Vázquez.

Como era de esperarse, el lugar se revolucionó y todos comenzaron a sacar su teléfono para registrar ese momento. Esto se da en un momento muy especial para el actor, ya que está atravesando el divorcio de Gime Accardi y se ve muy afectado por todo lo que sucede, por lo que la presencia del crack rosarino fue un gran gesto.

Una vez que terminó la función, el actor invitó al astro a subir al escenario para que diga unas palabras. La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una ocasión muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario", inició la Pulga.

"Te lo había prometido, que tenía que venir y que iba a venir. Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí. Es lo más importante, lo hiciste muy bien. Un placer haber estado presente y disfrutar esta noche con todos ustedes. Muchas gracias", agregó.

Una vez que finalizó la obra, como era de esperarse, el público que asistió y todos los que pasaron por el lugar se agolparon en la puerta del recinto para intentar tener contacto con el capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, Messi salió del acompañado por el actor y por un gran operativo de seguridad, que lo escoltó hasta que subió a la camioneta que lo trasladaba de regreso al predio de la AFA.

Por otro lado, se espera que Nico Vázquez le devuelva la gentileza a su amigos y diga presente en el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, por Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este jueves en el estadio Monumental y tendrá un condimento muy especial, ya que será el último duelo del rosarino con la camiseta Albiceleste en el país.