Quién es Emily Armstrong, la nueva cantante de Linkin Park

La banda anunció el lanzamiento de su próximo álbum titulado From Zero (Desde Cero por su traducción en español), que saldrá al mercado el 15 de noviembre, y presentó la canción The Emptiness Machine, cantada por Emily Armstrong, con un video en YouTube. Además, la próxima semana comenzará una gira mundial que incluirá a las ciudades de Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Colombia.