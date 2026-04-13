Quién es Grecia Colmenares, la actriz que reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano
Luego de la salida de Del Boca de la casa de GH tras un accidente, la producción sumó a una nueva actriz. Conocé a Grecia Colmenares.
La casa más famosa del país atraviesa un momento de cambios drásticos. Tras el accidentado retiro de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia debido a una severa caída, la producción de Telefe actuó con rapidez para cubrir esa vacante de alto perfil. El nombre elegido para mantener el prestigio y el drama en el reality es nada menos que el de la actriz venezolana Grecia Colmenares.
El anuncio oficial fue realizado por Santiago del Moro durante la gala del domingo. El conductor confirmó que la emblemática estrella de las telenovelas se incorporará al juego “en las próximas horas”, generando una enorme expectativa entre los televidentes y los propios participantes que aún desconocen quién cruzará el umbral de la puerta.
A diferencia de otros ingresos, Colmenares no llega a ciegas. La actriz de 63 años posee un vínculo muy estrecho con el formato, ya que recientemente formó parte de Grande Fratello, la edición italiana de Gran Hermano. Su residencia en Europa durante los últimos años no le impidió mantenerse como una seguidora ferviente del programa a nivel global, un detalle que la producción destaca como una ventaja estratégica para su integración.
En un breve anticipo de lo que será su presentación oficial, la artista compartió sus sensaciones sobre este desafío personal y profesional: “La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano”. Actualmente, Grecia ya se encuentra en suelo argentino cumpliendo con el protocolo de aislamiento preventivo para asegurar la transparencia de su ingreso.
La trayectoria de Grecia Colmenares es, sencillamente, monumental. Su carrera despegó en 1976 con la producción Angélica, pero fue su papel protagónico en Rosalinda lo que la catapultó al estrellato mundial. En Argentina, se consagró como una de las heroínas más queridas gracias a éxitos inolvidables como Más allá del horizonte, Manuela y El día que me quieras.
Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano: Generación Dorada busca suplir la cuota de histrionismo y peso escénico que Andrea del Boca aportaba al certamen. La apuesta es clara: una figura con alcance internacional para revitalizar la convivencia y atraer a un público que creció admirando sus interpretaciones. Su llegada promete no solo mover las piezas del tablero estratégico, sino también ofrecer una faceta íntima y humana de una de las máximas divas del género melodramático.
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