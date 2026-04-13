Quién es Grecia Colmenares, la actriz que reemplazará a Andrea del Boca en Gran Hermano

Con más de 20 telenovelas en su haber, su presencia en Gran Hermano: Generación Dorada busca suplir la cuota de histrionismo y peso escénico que Andrea del Boca aportaba al certamen. La apuesta es clara: una figura con alcance internacional para revitalizar la convivencia y atraer a un público que creció admirando sus interpretaciones. Su llegada promete no solo mover las piezas del tablero estratégico, sino también ofrecer una faceta íntima y humana de una de las máximas divas del género melodramático.

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