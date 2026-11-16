Más de 50 mil personas celebraron los 150 años del Hipódromo Palermo en el Gran Premio Nacional
El evento reunió a familias, celebridades y fanáticos del turf en una jornada histórica con carreras, show en vivo de Emanero y entrada libre y gratuita.
El Hipódromo Palermo vivió una jornada histórica en el marco de los festejos por sus 150 años durante una nueva edición del tradicional Gran Premio Nacional. Con entrada libre y gratuita, más de 50 mil personas disfrutaron de una propuesta integral que combinó carreras del máximo nivel internacional, gastronomía, actividades al aire libre y música en vivo.
Show de Emanero, famosos en el After Sunset y actividades para toda la familia
Uno de los momentos más emotivos de la tarde se produjo instantes antes de la largada del Gran Premio Nacional, cuando Emanero entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino acompañado por la Fanfarria de Granaderos a Caballo, desatando una ovación unánime en las tribunas. Además, el artista brindó un show musical en vivo como parte de los atractivos centrales del evento.
Quienes se acercaron al predio porteño pudieron disfrutar de múltiples propuestas pensadas para grandes y chicos:
- Turf y experiencias exclusivas: competencias de primer nivel internacional y el recorrido en la "Combi a Partidores" para vivir de cerca las largadas de cada carrera.
- Gastronomía y entretenimiento: el Paseo de las Provincias, ferias gastronómicas, juegos infantiles y el sorteo de un auto 0km en el Casino.
- Presencia de celebridades: el cierre incluyó un exclusivo After Sunset en la terraza del emblemático Salón Turf, del que participaron figuras como Pampita (junto a Martín Pepa), Emilia Attias, José Chatruc, Mariana Brey, Pablo Giralt y Mariano Iúdica, entre otros invitados.
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