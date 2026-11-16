Show de Emanero, famosos en el After Sunset y actividades para toda la familia

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se produjo instantes antes de la largada del Gran Premio Nacional, cuando Emanero entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino acompañado por la Fanfarria de Granaderos a Caballo, desatando una ovación unánime en las tribunas. Además, el artista brindó un show musical en vivo como parte de los atractivos centrales del evento.