Álbum privado: Lali Espósito mostró las primeras imágenes de su casamiento en Instagram
A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró un álbum de fotos inédito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat. Los detalles.
Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al abrir el álbum privado de su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el pasado 31 de octubre mediante una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo. A través de una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, la cantante dejó ver momentos desconocidos de la jornada, abarcando desde los preparativos previos hasta instantes compartidos con sus seres queridos ya convertidos en marido y mujer.
Musicalizando el ingreso a la celebración con el tema "Necesito Tu Amor" de Charly García mientras anticipaba: “Voy a subir algunas imágenes del casamiento para agradecerle especialmente a personas que adoro y que fueron claves para lograr que ese día sea como deseábamos con Pedro”.
Al inaugurar esta secuencia de recuerdos, la creadora del disco "No vayas a atender cuando el demonio llama" quiso destacar en primer término a María José “Majo” Riera y Marcela Amado, dedicándoles un sentido reconocimiento: “¡Primero a las más importantes! Nuestra mamás. Gracias por acompañarnos con el amor más incondicional. ¡Estaban hechas unas diosas!”.
En esa misma publicación, también valoró el desempeño de Plan V, la firma organizadora de eventos encabezada por Claudia Villafañe, a quien le expresó con afecto: “Gracias por todo el trabajo, cariño extra y por seguir exactamente nuestro deseo. Fue inolvidable. ¡Las queremos!”.
En cuanto a la vestimenta elegida para la velada, la artista exhibió su vestido de novia y reveló que la confección estuvo en manos del diseñador Justo Ocampo, a quien saludó con entusiasmo: “Gracias al número uno total. ¡Te quiero!”, sumándose así al gesto que días atrás había tenido Pedro Rosemblat al destacar al modisto Matías Carbone por la realización de su traje.
Poco después, reveló que su jefa de estilismo y maquillaje, Marina Venancio, fue la afortunada en quedarse con el ramo de bodas al escribir: “Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo”, además de dedicarle unas líneas al peluquero Juan Manuel Cativa: “¡Y a este! Que lo vuelvo loco y él a mí. Y siempre acompañándome. Te quiero Juano”.
Al repasar los instantes más festivos de la noche, la cantante compartió una postal del espectáculo brindado por Juliana Gattas junto a un breve “Te amo”, frase que repitió instantes después al mostrarse abrazada a su flamante marido con la leyenda: “Con el novio. Te amo”.
Asimismo, el repaso por los agradecimientos artísticos incluyó a Ale Sergi, la otra mitad de Miranda!, a quien homenajeó definiéndolo con admiración: “Gracias al número uno del dance”, completando así el cuadro musical que animó el festejo privado.
Uno de los detalles más llamativos de la celebración tuvo como protagonista a Damián Betular, quien se ofreció personalmente para elaborar el pastel nupcial según mostró Lali en una captura de mensajes: “Quiero hacerles la torta que deseen. Yo: quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla...”, para luego exhibir el resultado terminado y celebrar: “¡Lo lograron! ¡Gracias! Te queremos”.
Curiosamente, la intérprete adjuntó una fotografía de la recordada boda de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe como referencia estética de su pose, dejando en evidencia su estrecho vínculo con la empresaria encargada de producir el evento.
En el tramo final de sus dedicatorias, la cantante agradeció a su amiga de toda la vida Sol Jaite con un “Gracias por tanto”, a Gabriella Capucci por los accesorios lucidos con un “Gracias amiga”, y compartió una postal junto al DJ, productor y chef Andrés Balaciano señalando: “La única foto digna que tengo con Andrés Balaciano”. Tras publicar una imagen en blanco y negro junto a Rosemblat donde resumió la emoción vivida —“Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia. ¡Y a todos los que trabajaron para que sea tan lo más!”—, cerró el carrete con una foto de su vestido y zapatos y otra besando a su esposo mientras sostenía una botella de champagne, sellando una celebración hermética para la prensa cuya única filtración previa ya había desatado la euforia de sus fanáticos.
Las fotos completas del casamiento de Lali Espósito
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