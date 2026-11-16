Álbum privado: Lali Espósito mostró las primeras imágenes de su casamiento en Instagram

Poco después, reveló que su jefa de estilismo y maquillaje, Marina Venancio, fue la afortunada en quedarse con el ramo de bodas al escribir: “Gracias a mi amiga del alma que me acompañó en todo el proceso y que se llevó el ramo”, además de dedicarle unas líneas al peluquero Juan Manuel Cativa: “¡Y a este! Que lo vuelvo loco y él a mí. Y siempre acompañándome. Te quiero Juano”.

Al repasar los instantes más festivos de la noche, la cantante compartió una postal del espectáculo brindado por Juliana Gattas junto a un breve “Te amo”, frase que repitió instantes después al mostrarse abrazada a su flamante marido con la leyenda: “Con el novio. Te amo”.

Asimismo, el repaso por los agradecimientos artísticos incluyó a Ale Sergi, la otra mitad de Miranda!, a quien homenajeó definiéndolo con admiración: “Gracias al número uno del dance”, completando así el cuadro musical que animó el festejo privado.

Uno de los detalles más llamativos de la celebración tuvo como protagonista a Damián Betular, quien se ofreció personalmente para elaborar el pastel nupcial según mostró Lali en una captura de mensajes: “Quiero hacerles la torta que deseen. Yo: quiero que sea tan alta que me tenga que subir al novio para cortarla...”, para luego exhibir el resultado terminado y celebrar: “¡Lo lograron! ¡Gracias! Te queremos”.

Curiosamente, la intérprete adjuntó una fotografía de la recordada boda de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe como referencia estética de su pose, dejando en evidencia su estrecho vínculo con la empresaria encargada de producir el evento.

En el tramo final de sus dedicatorias, la cantante agradeció a su amiga de toda la vida Sol Jaite con un “Gracias por tanto”, a Gabriella Capucci por los accesorios lucidos con un “Gracias amiga”, y compartió una postal junto al DJ, productor y chef Andrés Balaciano señalando: “La única foto digna que tengo con Andrés Balaciano”. Tras publicar una imagen en blanco y negro junto a Rosemblat donde resumió la emoción vivida —“Fuimos felices. Gracias a nuestros amigos y familia. ¡Y a todos los que trabajaron para que sea tan lo más!”—, cerró el carrete con una foto de su vestido y zapatos y otra besando a su esposo mientras sostenía una botella de champagne, sellando una celebración hermética para la prensa cuya única filtración previa ya había desatado la euforia de sus fanáticos.

Las fotos completas del casamiento de Lali Espósito