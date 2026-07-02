Quién es Lexi Minetree, la nueva Elle Woods después de Reese Witherspoon

Lexi Minetree: de los thrillers televisivos al papel de su vida

En el centro absoluto de esta esperada producción internacional se encuentra Lexi Minetree, la actriz estadounidense elegida para dar vida a esta versión adolescente de la protagonista. Aunque hasta ahora solo había realizado pequeñas intervenciones en la pantalla chica, como su aparición en un episodio de "Ley y orden: Unidad de víctimas especiales" (Law & Order: SVU), el verdadero golpe de efecto de la artista se dio durante su particular proceso de selección. Minetree grabó su prueba de casting imitando el mítico vídeo desde el jacuzzi con el que el personaje conseguía entrar en Harvard en el filme original. Ese derroche de carisma, sumado a su asombroso parecido físico, le dejó en claro al equipo que nadie mejor que ella para asumir semejante reto.