Quién es Lexi Minetree, la nueva Elle Woods después de Reese Witherspoon
Prime Video estrenó la precuela de "Legalmente Rubia" con una nueva Elle Woods. Conocé quién es Lexi Minetree, la nueva estrella de esta serie.
El mítico personaje que marcó a fuego el cine de principios de siglo no necesita presentación alguna para los amantes de la comedia pop. O quizá sí, pero a través de un viaje al pasado en formato de precuela y de la mano de una nueva cara protagónica. Dos décadas después de conquistar las prestigiosas aulas de Harvard luciendo su icónico e inolvidable armario rosa, el universo de la película "Legalmente Rubia" (2001) regresa formalmente a nuestras vidas para dar marcha atrás en el tiempo y contarnos dónde empezó todo.
"Elle", la nueva serie precuela de Prime Video, viaja directamente a los años de instituto del personaje, mucho antes de su desembarco en las facultades de derecho y de sus triunfos en los tribunales estadounidenses. Ambientada específicamente en el año 1995, la historia se sitúa en un momento de quiebre y transformación para la protagonista al tener que dejar atrás de manera abrupta su idílica vida en California para empezar de nuevo en Seattle, un lugar mucho más gris y muy lejos de la estética soleada que acabaría convirtiéndose en su sello personal definitivo.
Lexi Minetree: de los thrillers televisivos al papel de su vida
En el centro absoluto de esta esperada producción internacional se encuentra Lexi Minetree, la actriz estadounidense elegida para dar vida a esta versión adolescente de la protagonista. Aunque hasta ahora solo había realizado pequeñas intervenciones en la pantalla chica, como su aparición en un episodio de "Ley y orden: Unidad de víctimas especiales" (Law & Order: SVU), el verdadero golpe de efecto de la artista se dio durante su particular proceso de selección. Minetree grabó su prueba de casting imitando el mítico vídeo desde el jacuzzi con el que el personaje conseguía entrar en Harvard en el filme original. Ese derroche de carisma, sumado a su asombroso parecido físico, le dejó en claro al equipo que nadie mejor que ella para asumir semejante reto.
Antes de dar este salto masivo a las grandes ligas del streaming, el verdadero terreno donde Lexi experimentó lo que significa llevar el peso de una producción sobre sus hombros fue en las famosas, y a veces exageradas, películas de suspenso de la cadena Lifetime. En ese espacio no solo tuvo apariciones de reparto secundarias, sino que logró ser la primera en la lista de llamados interpretando papeles principales en dos producciones de suspenso llamadas "The Paramedic Who Stalked Me" (El paramédico que me acosaba) y "My Amish Double Life" (Mi doble vida amish). Su experiencia previa en la mencionada emisión policial también le sirvió en el pasado para entender el ritmo masivo de las producciones de televisión en red.
Reese Witherspoon regresa desde la producción creativa
Por supuesto, un proyecto de semejante envergadura nostálgica no podía prescindir del aval de su creadora intelectual. Detrás de este nuevo proyecto de televisión está Reese Witherspoon, que regresa al universo de Elle Woods desde el lado creativo. La actriz, que dio vida al personaje principal en la película original de 2001 y se convirtió en una estrella global gracias a ese rol, ejerce ahora como productora ejecutiva de la serie, garantizando que la esencia del personaje se mantenga intacta en esta nueva narrativa de los años noventa.
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