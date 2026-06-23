Prime Video confirmó la fecha de estreno de "Enfrentados: Marfil" con un nuevo adelanto
La nueva adaptación de los libros de Mercedes Ron, ya tiene fecha de estreno confirmada para este año. Conocé todos los detalles sobre su lanzamiento.
Lo que logró cosechar Mercedes Ron con sus libros ya era algo imparable, pero su máximo éxito llegó de la mano de las adaptaciones de sus historias. Junto a Prime Video crearon "House of Ron" y la mayoría de sus personajes llegaron, llegarán o están en proceso de creación para ser una película o serie en la plataforma. El comienzo fue junto a Nick y Noah de "Culpables" para, luego, abrir paso a lo que serían las producciones new adult más importantes del servicio on demand.
Pero, tras este furor, así como las versiones británicas y la adaptación de la trilogía "Dímelo", Mercedes Ron vuelve con una de sus mejores historias a la plataforma. En esta ocasión, el nuevo libro de la autora que llega este año será "Marfil" bajo el nombre de "Enfrentados: Marfil". Esta historia forma parte de la duología "Marfil y Ébano". La historia, que ahora se convierte en película está protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García y, ahora, oficialmente tiene fecha de estreno confirmada.
Cuándo estrena "Enfrentados: Marfil" en Prime Video
Además de confirmar la fecha de estreno de "Enfrentados: Marfil", su próxima gran apuesta cinematográfica de carácter internacional, Prime Video también lanzó un nuevo adelanto e imágenes. El largometraje, catalogado como un thriller romántico de alta intensidad, está basado de forma directa en las páginas de la exitosa bilogía literaria de ficción concebida por la escritora Mercedes Ron. Los roles protagónicos quedaron bajo la responsabilidad de la reconocida actriz Ester Expósito, recordada por su labor en "Venus", y el actor Hugo Diego García, quien recientemente formó parte del elenco de la película "La sustancia".
El gigante del entretenimiento digital confirmó que el estreno exclusivo de la primera entrega de esta saga se producirá a nivel global el próximo 9 de septiembre, alcanzando de manera simultánea a más de 240 naciones y territorios. La producción logró congregar a un nutrido abanico de figuras del espectáculo para componer el reparto secundario, destacándose las actuaciones de Eric Masip —con pasado en el filme "A través de mi ventana"— encarnando a Iván, y Pablo Molinero —visto en la serie "Un asunto privado"— interpretando a Alejandro. El elenco se completa con Zoe Bonafonte, de "El 47", en la piel de Gabriela; Lluís Homar, de "Los abrazos rotos", asumiendo el rol de Logan; y Joaquín Ferreira, recordado por su paso en la serie "Club de Cuervos", en el papel de Ray.
La trama argumental de "Marfil" se sumerge en la cotidianeidad de Marfil Cortés, la joven descendiente de un acaudalado y poderoso hombre de negocios de origen español. La perfecta y lujosa existencia que la protagonista lleva adelante en la ciudad de Nueva York experimenta un giro drástico e irreversible cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación, un traumático suceso que altera por completo su realidad y la expone a constantes peligros.
Ante la gravedad del escenario y con el fin de resguardar la integridad de su hija, el empresario toma la determinación de incorporar los servicios de seguridad privada de un enigmático guardaespaldas llamado Sebastián Moore. Forzados a pasar cada minuto juntos, la convivencia diaria no tardará en despertar fricciones debido al temperamento indomable y rebelde de la muchacha, el cual colisiona de frente con el semblante reservado y hermético del custodio; sin embargo, en medio del encierro obligatorio, surgirá una irremediable atracción entre ambos. El verdadero desafío se desatará cuando deban trasladarse a España, donde las hostilidades se volverán más hostiles obligándolos a interactuar en un entramado social donde nadie es quien dice ser.
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