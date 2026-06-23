Prime Video confirmó la fecha de estreno de "Enfrentados: Marfil" con un nuevo adelanto

Trailer Marfil

La trama argumental de "Marfil" se sumerge en la cotidianeidad de Marfil Cortés, la joven descendiente de un acaudalado y poderoso hombre de negocios de origen español. La perfecta y lujosa existencia que la protagonista lleva adelante en la ciudad de Nueva York experimenta un giro drástico e irreversible cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación, un traumático suceso que altera por completo su realidad y la expone a constantes peligros.

Ante la gravedad del escenario y con el fin de resguardar la integridad de su hija, el empresario toma la determinación de incorporar los servicios de seguridad privada de un enigmático guardaespaldas llamado Sebastián Moore. Forzados a pasar cada minuto juntos, la convivencia diaria no tardará en despertar fricciones debido al temperamento indomable y rebelde de la muchacha, el cual colisiona de frente con el semblante reservado y hermético del custodio; sin embargo, en medio del encierro obligatorio, surgirá una irremediable atracción entre ambos. El verdadero desafío se desatará cuando deban trasladarse a España, donde las hostilidades se volverán más hostiles obligándolos a interactuar en un entramado social donde nadie es quien dice ser.