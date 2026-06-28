Prime Video confirmó cuándo estrena la temporada 3 de "Maxton Hall"

Hay que recordar que la segunda parte de "Maxton Hall" dejó más preguntas que respuestas. Lo cierto es que en el último episodio Ruby Bell (Harriet Herbig Matten) fue echada del instituto por tener relaciones con un profesor a pesar de que esto sea un invento de Mortimer Beaufort. Este será el puntapié inicial de la nueva temporada marcando un antes y un después en la relación de los protagonistas de esta historia.