Prime Video confirmó cuándo estrena la temporada 3 de "Maxton Hall"
Luego de tanta espera, Damian Hardung confirmó, durante el modo fan, que James Beaufort y Ruby Bell regresan este 2026. Los detalles.
En el último tiempo, Prime Video fue catalogada como la plataforma para las lectoras gracias a la forma en la que supo cumplir con las expectativas de las adaptaciones literarias. Y, si bien son muchos los ejemplos sobre esto, "Maxton Hall" es uno de los favoritos. La serie, que se basa en la trilogía "Save" de Mona Kasten fue un éxito en sus primeras dos temporadas.
Sin embargo, al ser tres libros, todavía quedaba una edición por lanzar y, finalmente, se hizo oficial que la adaptación de "Save us", el último libro de la autora, llega este año. Así lo confirmó el propio Damian Hardung - el intérprete de James Beaufort - durante el "modo fan", el evento que reunió a todas las estrellas de las adaptaciones literarias de Prime Video.
La fiesta se celebró este sábado en Los Ángeles y, durante el panel de "hombres protagonistas", fue el propio actor quien confirmó lo que tantos fans esperaban. "Maxton Hall" vuelve este 2026 a las pantallas de Prime Video.
"Acabo de ser informado que la temporada 3 de Maxton Hall, la temporada final, finalmente estrenará en diciembre de este año", dijo Hardung durante su panel. Y, si bien no confirmó la fecha exacta del lanzamiento, sí dejó en claro que será la última edición. Además, junto a la confirmación de la llegada de la nueva temporada, se estrenaron dos nuevos pósters e imágenes de la tercera edición.
Hay que recordar que la segunda parte de "Maxton Hall" dejó más preguntas que respuestas. Lo cierto es que en el último episodio Ruby Bell (Harriet Herbig Matten) fue echada del instituto por tener relaciones con un profesor a pesar de que esto sea un invento de Mortimer Beaufort. Este será el puntapié inicial de la nueva temporada marcando un antes y un después en la relación de los protagonistas de esta historia.
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