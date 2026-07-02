José María Muscari declaró por la muerte de Ernestina Pais y su versión fue tajante

En ese sentido, remarcó que el primer intento de comunicación de su parte ocurrió más de una hora después del accidente, una vez que fue advertido de lo sucedido.

Al finalizar su comunicado, dejó un mensaje contundente para frenar las elucubraciones que comenzaron a multiplicarse. "Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación. Gracias", expresó Muscari.