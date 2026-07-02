José María Muscari declaró por la muerte de Ernestina Pais y su versión fue tajante
El director teatral prestó testimonio en la causa que investiga el accidente fatal y aclaró cuál fue su vínculo con la conductora en las horas previas al choque.
La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando y en las últimas horas José María Muscari declaró como testigo ante la Justicia. Tras prestar testimonio, el director teatral difundió un comunicado para despejar una de las versiones que comenzó a circular con fuerza luego de la tragedia.
Muscari explicó que fue convocado para aportar información relacionada con la actividad laboral que la conductora tenía prevista esa noche y, al mismo tiempo, reconstruyó el derrotero de los hechos con el objetivo de evitar especulaciones.
Según precisó, el accidente ocurrió a las 19.25, mientras que recién a las 20.30 recibió el llamado de una productora de Crónica TV, quien le consultó si Ernestina había llegado al teatro y le informó que había sufrido un accidente.
A partir de ese momento intentó comunicarse con ella. "A las 20.35 la llamé y no atendió", explicó, al reconstruir la cronología. Minutos más tarde, a las 20.50, el elenco recibió la noticia más dolorosa. Fue Benicio, el hijo de Ernestina Pais, quien les confirmó el fallecimiento de la periodista.
La aclaración de Muscari
El director fue categórico al desmentir la versión que indicaba que mantenía una conversación telefónica con Ernestina al momento del choque, una hipótesis que había cobrado notoriedad mientras la Justicia ordenaba distintas pericias para esclarecer las circunstancias del siniestro.
En ese sentido, remarcó que el primer intento de comunicación de su parte ocurrió más de una hora después del accidente, una vez que fue advertido de lo sucedido.
Al finalizar su comunicado, dejó un mensaje contundente para frenar las elucubraciones que comenzaron a multiplicarse. "Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación. Gracias", expresó Muscari.
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