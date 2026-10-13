Quién es Miren Algañarás, la pareja de Darío Giordano tras la partida de Romina Yan
La chef quedó en el centro de la escena mediática tras las declaraciones de Valentín Yankelevich, quien denunció a Darío Giordano, su padre, por violencia.
Acostumbrada a mantenerse al margen de las cámaras, Miren Algañarás quedó en el foco de la atención mediática y del debate en redes sociales luego de que Valentín Yankelevich, uno de los hijos de Romina Yan, revelara públicamente las acusaciones de violencia física y psicológica ejercidas por su padre, Darío Giordano.
De Rosario a Palermo: su trayectoria como chef y el romance con Darío Giordano
Miren Catalina Algañarás, conocida en el ambiente gastronómico bajo el seudónimo de "Porota", es oriunda de la ciudad de Rosario. Años atrás se instaló en el barrio porteño de Palermo para encabezar su propio proyecto culinario, un restaurante denominado "Porota, Cocina de Herencia".
Aquel espacio gastronómico no solo marcó su recorrido profesional, sino que se convirtió en el escenario donde cambió su vida personal.
Giordano, quien frecuentaba el lugar para almorzar habitualmente, conoció allí a la cocinera. Previo a este encuentro, Algañarás ya había tenido un paso fugaz por los medios debido a un noviazgo que mantuvo con el actor Mike Amigorena.
El vínculo sentimental entre la chef y el productor comenzó aproximadamente dos años después del fallecimiento de Romina Yan, quien murió el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años a causa de un paro cardíaco.
Con el paso del tiempo, la pareja formalizó la relación mediante un casamiento por civil celebrado en la más estricta intimidad, sin presencia de la prensa ni exposición pública.
Vida en familia ensamblada y proyecto compartido
Tras el matrimonio, la pareja formó una familia ensamblada y se radicó en un barrio cerrado, buscando un entorno alejado de los medios. Juntos tuvieron un hijo —el cuarto de Giordano—, quien se sumó a Franco, Valentín y Azul, los tres hijos que el productor había tenido con Romina Yan.
A la par de la vida familiar, la gastronomía continuó siendo un punto de unión para la pareja: durante un período montaron un emprendimiento de catering para eventos, combinando el perfil técnico de Giordano en la producción con la experiencia culinaria de Algañarás.
El rol en medio de las acusaciones
Las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich abrieron interrogantes sobre la dinámica que se vivía puertas adentro y el rol que ocupó Algañarás durante los años de convivencia con los hijos de Romina Yan.
Si bien surgieron trascendidos que indicaban que la chef habría intentado justificar las conductas de su marido ante los jóvenes, el propio Valentín no la señaló de forma directa como cómplice en su relato. No obstante, al haber compartido el mismo hogar familiar durante ese período, Algañarás se sitúa como testigo directa de los episodios ocurridos en la intimidad de la vivienda antes de que el escándalo tomara estado público.
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