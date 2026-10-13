Quién es Miren Algañarás, la pareja de Darío Giordano tras la partida de Romina Yan

Con el paso del tiempo, la pareja formalizó la relación mediante un casamiento por civil celebrado en la más estricta intimidad, sin presencia de la prensa ni exposición pública.

Vida en familia ensamblada y proyecto compartido

Tras el matrimonio, la pareja formó una familia ensamblada y se radicó en un barrio cerrado, buscando un entorno alejado de los medios. Juntos tuvieron un hijo —el cuarto de Giordano—, quien se sumó a Franco, Valentín y Azul, los tres hijos que el productor había tenido con Romina Yan.

A la par de la vida familiar, la gastronomía continuó siendo un punto de unión para la pareja: durante un período montaron un emprendimiento de catering para eventos, combinando el perfil técnico de Giordano en la producción con la experiencia culinaria de Algañarás.

El rol en medio de las acusaciones

Las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich abrieron interrogantes sobre la dinámica que se vivía puertas adentro y el rol que ocupó Algañarás durante los años de convivencia con los hijos de Romina Yan.

Si bien surgieron trascendidos que indicaban que la chef habría intentado justificar las conductas de su marido ante los jóvenes, el propio Valentín no la señaló de forma directa como cómplice en su relato. No obstante, al haber compartido el mismo hogar familiar durante ese período, Algañarás se sitúa como testigo directa de los episodios ocurridos en la intimidad de la vivienda antes de que el escándalo tomara estado público.