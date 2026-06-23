Quién es Naiel Aguilera, la hincha de Paraguay a la que confundieron con una modelo hecha con IA

A partir de allí, su figura adquirió una dimensión casi totemizada, con usuarios que oscilaban entre la fascinación y la incredulidad, describiéndola como una manifestación de belleza “hiperreal”, “casi sintética” o directamente “no verificable desde parámetros humanos convencionales”.

modelo paraguay

El episodio reactivó, además, reminiscencias de otras hinchas paraguayas que alcanzaron notoriedad en contextos mundialistas, como Larissa Riquelme, aunque con una inflexión distinta: esta vez el eje no se centró únicamente en la exposición mediática, sino en la crisis de credibilidad visual que impone la era de la inteligencia artificial generativa y la proliferación de imágenes indistinguibles del registro fotográfico tradicional.

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Frente a la magnitud del revuelo, la propia Aguilera debió intervenir para desactivar las especulaciones, aclarando que no se trata de ningún artefacto digital ni de una construcción algorítmica, sino de una persona real que asistía simplemente a alentar a su selección. Su declaración intentó restituir cierto orden referencial en medio de un ecosistema donde la percepción y la simulación tienden a confundirse con creciente frecuencia.