Aseguran Marcelo Tinelli está nuevamente de novio tras su reciente ruptura con Milett Figueroa
Tras hacer oficial su separación de la modelo peruana, el conductor habría iniciado un vínculo con otra reconocida modelo. Todos los detalles.
Marcelo Tinelli vuelve a quedar en el centro de la escena tras los rumores de un nuevo vínculo amoroso, en una historia que también tiene a Pampita como figura clave. La versión tomó fuerza en las últimas horas, a poco de que el conductor confirmara que su relación con Milett Figueroa había finalizado meses atrás.
Pampita habría tenido un rol clave en el acercamiento entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda
En medio de este nuevo capítulo personal, Marcelo Tinelli estaría comenzando una relación con una mujer ligada al ambiente artístico, con quien habría conectado a través de Pampita. La noticia empezó a circular con más intensidad luego de que el propio conductor revelara que su historia con Milett Figueroa llegó a su fin en marzo.
Según contaron en el programa Puro Show (El Trece), el periodista estaría iniciando un nuevo romance. "El nuevo romance es Marcelo Tinelli con una chica que se llama Rossana Almeyda; es argentina, pero ahora vive en Miami. Fue modelo y estudió varias carreras”, comentó Pocchi.
En esa misma línea, sumaron detalles que alimentan las versiones: “El otro día se los vio juntos en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo”, señalaron, en referencia a encuentros donde la mujer ya habría compartido momentos con el entorno familiar del conductor.
Por otro lado, Angie Balbiani aportó información sobre el vínculo de Almeyda con el círculo cercano: “Yo la conozco, estuve en su casa. Es una divina, es amiga de Pampita”. De esta manera, remarcaron la cercanía entre ambas, un dato que refuerza la versión de cómo se habría dado el acercamiento.
Quién es Rossana Almeyda, la mujer señalada como nueva pareja de Marcelo Tinelli
Rossana Almeyda es argentina, se desempeñó como modelo y cuenta con formación en distintas áreas. Además, tiene un pasado ligado a Chile, país donde vivió durante varios años y donde contrajo matrimonio con el empresario Pepo Daire, actual esposo de Cecilia Bolocco. En Puro Show (El Trece) indicaron que la separación habría sido conflictiva y derivó en un litigio judicial por bienes.
Tras esa etapa, la exmodelo se radicó en Miami, donde comenzó una nueva vida. En paralelo, Pampito recordó que la ruptura entre Tinelli y Milett Figueroa ya era un tema que circulaba desde hacía tiempo: “Hace un año me confirmaban la separación a mí. Se seguían mostrando por el reality de Los Tinelli”.
A su vez, en Intrusos, Rodrigo Lussich también se refirió al origen del vínculo: "Es una chica que vive en Estados Unidos y le presentó Pampita", aseguró. Sin embargo, cabe recordar que, antes de que surgieran estos rumores, el propio conductor había afirmado públicamente que se encontraba solo y sin pareja.
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