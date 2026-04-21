Aseguran Marcelo Tinelli está nuevamente de novio tras su reciente ruptura con Milett Figueroa

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Quién es Rossana Almeyda, la mujer señalada como nueva pareja de Marcelo Tinelli

Rossana Almeyda es argentina, se desempeñó como modelo y cuenta con formación en distintas áreas. Además, tiene un pasado ligado a Chile, país donde vivió durante varios años y donde contrajo matrimonio con el empresario Pepo Daire, actual esposo de Cecilia Bolocco. En Puro Show (El Trece) indicaron que la separación habría sido conflictiva y derivó en un litigio judicial por bienes.

Tras esa etapa, la exmodelo se radicó en Miami, donde comenzó una nueva vida. En paralelo, Pampito recordó que la ruptura entre Tinelli y Milett Figueroa ya era un tema que circulaba desde hacía tiempo: “Hace un año me confirmaban la separación a mí. Se seguían mostrando por el reality de Los Tinelli”.

A su vez, en Intrusos, Rodrigo Lussich también se refirió al origen del vínculo: "Es una chica que vive en Estados Unidos y le presentó Pampita", aseguró. Sin embargo, cabe recordar que, antes de que surgieran estos rumores, el propio conductor había afirmado públicamente que se encontraba solo y sin pareja.