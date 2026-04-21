Emotivo video: el día que Pedro Alfonso le regaló a Moro a Paula Chaves en Showmatch
Ambos despidieron hoy al perrito que los vio nacer como pareja, casarse y tener hijos. Con 16 años, el bulldog francés falleció, dejando un vacío enorme.
Corría el año 2010 y Pedro Alfonso era, por entonces, productor de Showmatch, el reconocido programa Marcelo Tinelli, donde las principales figuras del espectáculo bailaban en la pista y entretenían a miles de familias en todo el país. Al verse, el flechazo fue casi inmediato: "Peter" cayó rendido a los pies de Paula Chaves -participante del ciclo- y, en pos de conquistarla, no dudó en regalarle a "Moro", un bulldog francés que apenas contaba con más de 45 días de vida.
Tras conocerse la triste noticia de que el perrito murió este martes a sus 16 años, se viralizó en redes sociales el video de aquel emotivo momento, cuando el ahora actor y comediante intentaba cortejar a la modelo con lo que fue, sin dudas, el mejor regalo de su vida: Moro.
En ese momento, Tinelli oficiaba de celestino, dándole espacio a su productor para que expresara su amor en medio del programa en vivo. Pronto, lo que comenzó como un coqueteo terminó por convertirse en una pareja, donde Moro ya era protagonista.
Luego, los novios se casaron, tuvieron tres hijos y allí seguía Moro, acompañando cada momento de sus vidas. Hoy, lo despidieron con dolor.
El posteo de Pedro Alfonso para despedir a Moro, su perrito
Como era de esperarse, el actor utilizó sus redes sociales para despedir al perrito que ha acompañado a la famosa pareja por años y ahora acompañaba también a sus hijos: "Y te fuiste Moro. En paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre", comenzó escribiendo el comediante.
Y añadió, con dolor: "Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia".
"Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste Unico Morito", cerró Pedro, en lo que sin dudas está siendo uno de los momentos más tristes para su esposa Paula, sus tres hijos y él.
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