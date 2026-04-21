Emotivo video: el día que Pedro Alfonso le regaló a Moro a Paula Chaves en Showmatch

Y añadió, con dolor: "Gracias por ser tan compañero. Por hacernos reír tanto. Por acompañar a nuestros hijos a crecer. Y por ser la unión y el principio de esta familia".

"Tan inteligente. Tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste Unico Morito", cerró Pedro, en lo que sin dudas está siendo uno de los momentos más tristes para su esposa Paula, sus tres hijos y él.

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