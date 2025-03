Quién es Shirley Arica, la modelo que vinculó a Luis Advíncula con una fiesta privada

En el programa "El valor de la Verdad", Arica contó que la reunión se realizó en un departamento en Miraflores, Lima, donde hubo música, baile y consumo de alcohol. También insinuó que “podía pasar de todo” y mencionó que los futbolistas se ausentaban por momentos durante la velada.

Arica, de 35 años, contó que fue invitada por una amiga a un departamento en Miraflores, donde estaban los tres futbolistas. “Me invitó una amiga y me dijo que iban a estar Cueva, Yotún y Advíncula”, relató. Describió que la reunión incluyó música, baile y consumo de alcohol, y que los jugadores se ausentaban por momentos. “Ahí podía pasar de todo”, subrayó.

Sobre los involucrados, Arica mencionó que inicialmente se sintió atraída por Yotún, pero él no le prestó atención porque estaba con otra persona. “El primero que se me acercó fue Cueva, bien atento, súper caballero. Él quería como sea que me emborrache, pero perdió su tiempo. Bailamos, baila bien. Me pareció interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el otro, el feo, Cueva”, declaró.

También acusó a Cueva de intentar llevarla “al baño”, aunque aseguró que el escarceo tuvo un límite. “Nos besamos... lo comencé a ver más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno”, expresó en el programa. Sobre Advíncula hizo alusión a su presencia, pero no brindó datos complementarios sobre su actitud en la fiesta privada.

La modelo insinuó que en la reunión se habrían producido supuestos “intercambios de pareja”. Tras la emisión, Luis Advíncula desactivó temporalmente su cuenta en redes sociales y, al reactivarla, limitó los comentarios. Yoshimar Yotún tomó una medida similar en su perfil de Instagram. Hasta el momento, ninguno de los futbolistas ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema.

Quién es Shirley Arica, la modelo que dijo que Luis AdvÍncula fue una fiesta privada a su departamento

Nació el 27 de junio en Lima. Participó de los reality shows y programas de espectáculos de su país, durante los años 2010 y 2020.

Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Luego, comenzó su carrera como modelo a los 18 años y participó en desfiles de moda y eventos en las discotecas locales.

En 2020, se dedicó a la animación en centros nocturnos. Y, en 2022, creó su propio pódcast de entrevistas con personas de su entorno, grabadas en un bar.

En la actualidad, forma parte del elenco de participantes del programa de cocina El gran chef famosos en dupla con su hija Skylar Dean, fruto de su expareja Rodney Dean.