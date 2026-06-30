Quién es Sofía Chiodi, la mujer detrás del cuidado de Mirko y Milenka, los hijos de Marley
La joven tiene una historia atravesada por la vocación, los cambios y los desafíos que marcaron cada etapa de su vida. Conocela acá.
Sofía Chiodi se convirtió en una figura conocida por su trabajo junto a Mirko y, más tarde, también con Milenka, los hijos de Marley. Sin embargo, antes de desempeñarse como niñera, ya había construido un camino vinculado a la educación infantil. Su primera experiencia laboral fue como maestra jardinera en Argentina, una etapa en la que descubrió el valor del juego y la lectura como pilares fundamentales para el aprendizaje de los más pequeños.
Con esa formación como base, su carrera fue tomando distintos rumbos, aunque siempre relacionada con el universo de la infancia. Cada una de las experiencias que atravesó le permitió incorporar herramientas que más adelante aplicó tanto en el cuidado de los niños como en sus proyectos personales.
Su emprendimiento en Madrid
Después de instalarse en España, Sofía decidió dar un paso diferente y unir sus pasiones abriendo su propio negocio. En Madrid inauguró Raymi, una juguetería pensada para promover el aprendizaje a través del juego, donde también impulsó espacios dedicados a la lectura infantil.
El local, ubicado en una zona muy transitada de la capital española, ofrecía juguetes didácticos y propuestas orientadas al desarrollo creativo de los más pequeños. El proyecto reflejaba su experiencia como docente y su recorrido como niñera, dos facetas que terminaron fusionándose en un mismo espacio.
Su vínculo con Mirko y Milenka
La etapa junto a Marley comenzó cuando fue convocada para cuidar a Mirko y, con el tiempo, también acompañó el crecimiento de Milenka. Desde entonces se transformó en una presencia constante dentro de la dinámica familiar, participando del día a día de los chicos y acompañándolos en distintas actividades.
Su cercanía con los hijos del conductor fue construyéndose a partir de la confianza y el afecto, un vínculo que también fortaleció gracias a su formación como maestra jardinera y a su experiencia en el cuidado infantil.
El cierre del negocio y el regreso junto a la familia
Con el paso del tiempo, Sofía decidió cerrar de manera permanente su juguetería en Madrid y volver a trabajar junto a Marley. Ese cambio marcó una nueva etapa en su recorrido profesional, que volvió a centrarse en el acompañamiento del día a día de Mirko y Milenka.
Actualmente forma parte de los viajes y de la rutina familiar. En los últimos meses se la pudo ver junto a ellos en Estados Unidos, donde acompaña a los niños en paseos, juegos y distintas actividades recreativas.
Durante su estadía, los recorridos por Kansas y otras ciudades incluyeron caminatas al aire libre, visitas a parques y momentos de contacto con la naturaleza. En varias oportunidades compartieron la búsqueda de ardillas y otras experiencias que combinaron entretenimiento con aprendizaje.
La rutina también incorporó pequeños hábitos diarios, como comenzar la mañana con un mantra, una práctica que ayudó a organizar las jornadas y generó un espacio de calma antes de cada actividad.
Más allá de los viajes, Sofía continúa siendo una pieza importante en la vida de Mirko y Milenka. Su historia está atravesada por una misma vocación: acompañar el crecimiento de los más chicos. Desde sus primeros años como maestra jardinera, pasando por su emprendimiento en España y su regreso al cuidado de los hijos de Marley, su recorrido profesional siempre mantuvo el foco puesto en la infancia.
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