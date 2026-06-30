Quién es Sofía Chiodi, la mujer detrás del cuidado de Mirko y Milenka, los hijos de Marley

Su cercanía con los hijos del conductor fue construyéndose a partir de la confianza y el afecto, un vínculo que también fortaleció gracias a su formación como maestra jardinera y a su experiencia en el cuidado infantil.

El cierre del negocio y el regreso junto a la familia

Con el paso del tiempo, Sofía decidió cerrar de manera permanente su juguetería en Madrid y volver a trabajar junto a Marley. Ese cambio marcó una nueva etapa en su recorrido profesional, que volvió a centrarse en el acompañamiento del día a día de Mirko y Milenka.

Actualmente forma parte de los viajes y de la rutina familiar. En los últimos meses se la pudo ver junto a ellos en Estados Unidos, donde acompaña a los niños en paseos, juegos y distintas actividades recreativas.

Durante su estadía, los recorridos por Kansas y otras ciudades incluyeron caminatas al aire libre, visitas a parques y momentos de contacto con la naturaleza. En varias oportunidades compartieron la búsqueda de ardillas y otras experiencias que combinaron entretenimiento con aprendizaje.

La rutina también incorporó pequeños hábitos diarios, como comenzar la mañana con un mantra, una práctica que ayudó a organizar las jornadas y generó un espacio de calma antes de cada actividad.

Más allá de los viajes, Sofía continúa siendo una pieza importante en la vida de Mirko y Milenka. Su historia está atravesada por una misma vocación: acompañar el crecimiento de los más chicos. Desde sus primeros años como maestra jardinera, pasando por su emprendimiento en España y su regreso al cuidado de los hijos de Marley, su recorrido profesional siempre mantuvo el foco puesto en la infancia.