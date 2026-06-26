La llamativa reacción de Marley al ser consultado por el escándalo de Florencia Peña: "Yo soy..."

Embed - MARLEY ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ESCÁNDALO ENTRE FLOR PEÑA Y LUZU

¿Se enfrió el vínculo entre Marley y Flor Peña?

Tras el episodio que sacudió a Luzu TV, surgieron nuevas especulaciones sobre la relación entre Marley y Florencia Peña, dos figuras históricamente cercanas. En medio del silencio del conductor durante el escándalo, comenzó a circular la idea de un distanciamiento.

En un programa radial, Marina Calabró y Guido Záffora analizaron la situación y pusieron el foco en la dinámica entre ambos. “Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea”, señalaron.

A su vez, Calabró sumó un antecedente que, según explicó, refleja el tipo de vínculo entre ellos: “Florencia Peña se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza solamente por decir que Marley merecía una nominación al Martín Fierro como mejor conductor”. Por su parte, Záffora cerró con un comentario sobre el presente de la actriz: “Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada. Creo que ahora en estos días cayó de todo lo que pasó y la viene pasando bastante mal”.