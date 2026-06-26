La llamativa reacción de Marley al ser consultado por el escándalo de Florencia Peña: "Yo soy..."
El conductor habló del conflicto que mantiene Flor Peña con Luzu TV tras la fake news sobre el padre de Lionel Messi. ¿Qué dijo?
Marley se encuentra en Estados Unidos, donde está cubriendo el Mundial 2026, y decidió restarle dramatismo a la polémica que se generó tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV, en medio del escándalo por la fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi.
En una charla con el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura, el conductor se mostró relajado frente a la situación y evitó profundizar en el conflicto. “Estoy muy contento. Feliz con todo lo que está pasando. Lo estamos viviendo en familia, con mis hijos”, expresó antes de que le consultaran por el tema.
Al ser consultado directamente por la controversia, Marley fue contundente: “Todo tiene solución. Hacen demasiado barullo en la tele. Con Florencia tengo la mejor relación y con Nico también. Hay mucha exageración televisiva”.
Sin embargo, el tono del debate cambió cuando Marina Calabró aportó un dato al aire que matizó esa postura conciliadora. Según reveló, al preguntarle al conductor de qué lado estaba —si del de Flor o del de Nico Occhiato—, Marley respondió: “Yo soy equidistante”.
Para la periodista, esa frase deja entrever que el vínculo con Peña no estaría del todo resuelto.
¿Se enfrió el vínculo entre Marley y Flor Peña?
Tras el episodio que sacudió a Luzu TV, surgieron nuevas especulaciones sobre la relación entre Marley y Florencia Peña, dos figuras históricamente cercanas. En medio del silencio del conductor durante el escándalo, comenzó a circular la idea de un distanciamiento.
En un programa radial, Marina Calabró y Guido Záffora analizaron la situación y pusieron el foco en la dinámica entre ambos. “Lo que Florencia esperaba era que Marley salga a dar la cara por ella, como buen compañero y amigo. El punto es que Florencia Peña dio la cara por Marley miles de veces. Digna amiga de su amigo, es una mujer que pelea”, señalaron.
A su vez, Calabró sumó un antecedente que, según explicó, refleja el tipo de vínculo entre ellos: “Florencia Peña se ligó que Ventura le revoleara el video por la cabeza solamente por decir que Marley merecía una nominación al Martín Fierro como mejor conductor”. Por su parte, Záffora cerró con un comentario sobre el presente de la actriz: “Florencia no la está pasando bien, está bastante bajoneada. Creo que ahora en estos días cayó de todo lo que pasó y la viene pasando bastante mal”.
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