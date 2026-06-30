Quién fue eliminada de Gran Hermano este lunes 29 de junio
La placa terminó resolviéndose en un tenso mano a mano y Santiago del Moro anunció qué participante debió abandonar el reality. Así quedó conformada la casa tras una nueva gala de eliminación.
Gran Hermano: Generación Dorada tuvo este lunes una nueva gala de eliminación que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos. La noche comenzó con Nerea "Nenu" López, Steffany "Campanita" Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen y Yisela "Yipio" Pintos como nominados. A medida que avanzó la emisión, Santiago del Moro fue revelando quiénes lograban salir de la placa gracias al voto de la audiencia.
Los primeros en ser salvados fueron Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen y Yipio, por lo que toda la expectativa quedó depositada en el mano a mano entre Nenu y Campanita, una definición que ya era anticipada por muchos seguidores del programa como una de las más parejas de las últimas semanas.
Finalmente, el conductor anunció que Nenu López fue la elegida por el público para abandonar la competencia. De esta manera, Campanita logró permanecer una semana más dentro de la casa y continuar en carrera por el gran premio.
La bailarina había ingresado al reality el pasado 20 de mayo, cuando la producción sorprendió con una nueva tanda de participantes para renovar el juego. Durante sus 41 días de permanencia buscó consolidar alianzas y ganar protagonismo, aunque no logró superar esta nueva instancia de eliminación.
Tras escuchar la decisión del público, Nenu se despidió de cada uno de sus compañeros con abrazos y palabras de agradecimiento antes de cruzar la puerta de salida. Del otro lado la esperaba Franco Zunino, con quien protagonizó un emotivo reencuentro que fue seguido de cerca por los fanáticos del programa.
Con esta eliminación, Gran Hermano: Generación Dorada quedó con 19 participantes en competencia y entra en una etapa cada vez más decisiva, donde cada gala comienza a perfilar a los grandes candidatos a llegar a la final.
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