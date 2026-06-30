Quién fue eliminada de Gran Hermano este lunes 29 de junio

La bailarina había ingresado al reality el pasado 20 de mayo, cuando la producción sorprendió con una nueva tanda de participantes para renovar el juego. Durante sus 41 días de permanencia buscó consolidar alianzas y ganar protagonismo, aunque no logró superar esta nueva instancia de eliminación.

Tras escuchar la decisión del público, Nenu se despidió de cada uno de sus compañeros con abrazos y palabras de agradecimiento antes de cruzar la puerta de salida. Del otro lado la esperaba Franco Zunino, con quien protagonizó un emotivo reencuentro que fue seguido de cerca por los fanáticos del programa.

Con esta eliminación, Gran Hermano: Generación Dorada quedó con 19 participantes en competencia y entra en una etapa cada vez más decisiva, donde cada gala comienza a perfilar a los grandes candidatos a llegar a la final.