Desesperado pedido de Tamara Paganini en vivo en Gran Hermano: "Necesito que la gente..."

En ese momento, Del Moro intervino para acompañarla y darle contención: “Todos los que llegaron hasta acá es por algo. Hace mucho que estás vos”. El conductor intentó remarcarle que su permanencia en el reality también representa el apoyo que recibió del público hasta ahora.

Tamara, sin embargo, continuó explicando su mirada y aseguró que siente que su presente dentro de Gran Hermano cambió respecto a las primeras semanas. “Sí, pero yo venía de una manera. Entonces si llegara a quedar nominada a la placa que viene, la única manera que la gente puede decirme estás okay o andate”, sostuvo.

Finalmente, Santiago del Moro cerró el intercambio con una frase que resumió el momento de incertidumbre que atraviesa la participante: “Bueno, ¿esperemos entonces?”. Tamara respondió con tranquilidad: “Espero”, dejando abierta la expectativa sobre su futuro dentro de la competencia.