Quién se va de Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

santiago del moro gran hermano Santiago del Moro en Gran Hermano.

Quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

Pabloschi es un creador de contenido y analista de redes especializado en Gran Hermano, reconocido por compartir encuestas, mediciones y tendencias relacionadas con el voto del público durante el reality. A través de su cuenta de X, suele publicar sus pronósticos antes de las galas y sus publicaciones generan una gran repercusión entre los seguidores del programa.