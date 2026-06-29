Quién abandona hoy Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Esta noche, uno de los cinco nominados deberá abandonar la casa por decisión de la gente y el juego volverá a cambiar.
La próxima gala de eliminación de Gran Hermano comienza a tomar forma y una nueva encuesta ya anticipa cuáles podrían ser las jugadoras más complicadas de cara al voto del público. Fefe Bongiorno realizó un nuevo sondeo entre los seguidores del reality y los resultados dejaron a dos participantes en el centro de la escena.
Yipio fue quien quedó más comprometida en la medición, con el 40,2% de intención de voto entre los participantes nominados. Más atrás aparece Nenu, que reunió el 31,2% y se posicionó como la otra gran candidata a protagonizar una definición mano a mano en la noche de eliminación.
De acuerdo con estos números, ambas podrían enfrentarse en el tramo final de la votación, aunque la tendencia favorece a Yipio como la participante con mayores posibilidades de dejar la casa de Telefe. Mientras tanto, el resto de los nominados parecen contar con un panorama más favorable y tendrían asegurada una semana más dentro del juego.
Dos jugadoras con estilos distintos y una interna marcada
Entre quienes salen fortalecidos de la encuesta aparece Campanita, una de las participantes que logró mejorar su imagen con el paso de las semanas. Luego de superar su primera placa, comenzó a sumar apoyo de parte de la audiencia y a ganar terreno dentro de la competencia.
Yipio y Nenu representan dos perfiles diferentes dentro de la casa más famosa del país. Aunque no protagonizaron grandes enfrentamientos entre ellas, tampoco construyeron una relación cercana: ambas mantienen caminos separados dentro del reality y casi no comparten momentos ni conversaciones durante las actividades diarias.
La eliminación de cualquiera de las dos podría generar un fuerte impacto en Gran Hermano, ya que se trata de figuras con peso dentro del juego. Además, la participante que logre sobrevivir a esta placa podría volver a quedar en una situación complicada la próxima semana, debido al alto nivel de rechazo que reflejan los votos de parte de la audiencia.
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