Quién fue Jeff Baena, el reconocido director de cine que se quitó la vida

Debutó detrás de cámara con Life After Beth (2014), una comedia negra con toques de terror protagonizada por Aubrey Plaza, quien no solo se convirtió en su actriz fetiche, sino también en su esposa. Luego vinieron Joshy (2016), sobre una despedida de soltero que sale mal, y The Little Hours (2017), una desquiciada sátira medieval. En Horse Girl (2020), se alejó de la comedia para incursionar en el thriller psicológico, mientras que con Spin Me Round (2022) volvió a su zona de confort con una mezcla de romance y misterio.

Con una filmografía breve, pero de culto, Baena dejó su marca en el cine independiente con relatos atípicos y un elenco de actores que lo acompañó en casi todas sus películas. Su muerte inesperada cortó una carrera que todavía tenía mucho por contar.

El suicidio de Jeff Baena sacudió a Hollywood

El director Jeff Baena fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles a los 47 años. Su muerte, confirmada como un suicidio, conmocionó a la industria del cine independiente. Su esposa, la actriz Aubrey Plaza, y sus seres queridos despidieron a un creador talentoso y singular.