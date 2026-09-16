Quién gana Gran Herrmano según la encuesta de German Avalos Billinghurst

Los ajustados números de la encuesta sobre Gran Hermano

A diferencia de otras mediciones que mostraban una enorme y holgada ventaja para una de las participantes, los datos recopilados por el ex Digital Host de Telefe reflejan un escenario sumamente competitivo. Con casi 6.500 votos registrados en la plataforma, la balanza se inclina levemente hacia una de las finalistas de la edición Generación Dorada.