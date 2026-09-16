Quién gana Gran Herrmano según la encuesta de German Avalos Billinghurst
A pocas horas de la esperada final de Gran Hermano, una nueva encuesta en redes sociales anticipa quién será la ganadora entre Sol Abraham y Yipio.
La definición de Gran Hermano mantiene en vilo a los espectadores. Mientras se espera el desenlace oficial del certamen, el periodista y streamer German Avalos Billinghurst publicó un revelador sondeo en su cuenta de X que encendió el gran debate virtual. Los fanáticos están votando masivamente para coronar a su favorita.
Los ajustados números de la encuesta sobre Gran Hermano
A diferencia de otras mediciones que mostraban una enorme y holgada ventaja para una de las participantes, los datos recopilados por el ex Digital Host de Telefe reflejan un escenario sumamente competitivo. Con casi 6.500 votos registrados en la plataforma, la balanza se inclina levemente hacia una de las finalistas de la edición Generación Dorada.
- Liderazgo ajustado: la participante Yipio encabeza las preferencias del público digital con el 53,9% de los votos totales.
- Cerca del batacazo: Sol Abraham la sigue muy de cerca al concentrar un fuerte 46,1%, demostrando que su aguerrido fandom continúa sumamente activo en internet.
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Esta reducida brecha de menos de ocho puntos porcentuales sugiere que la verdadera contienda telefónica será voto a voto. Aunque las redes sociales funcionan como un gran termómetro, el resultado definitivo y oficial se conocerá el próximo miércoles cuando se cierren los cómputos del exitoso programa.
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