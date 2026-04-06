Alarma en Gran Hermano: Santiago del Moro informó que Andrea del Boca se cayó y está siendo atendida
La actriz volvió a tener un accidente dentro de la casa más famosa del país y ahora está siendo asistida por médicos. Todos los detalles.
Se viven horas de mucha tensión en Gran Hermano Generación Dorada(Telefe). Recientemente, la famosa actriz Andrea del Boca protagonizó un duro accidente en la convivencia que requirió la intervención inmediata de los profesionales de salud del programa.
Santiago del Moro, conductor del certamen, fue el encargado de confirmar la noticia a los seguidores a través de sus redes sociales. "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos", detalló el animador en una de sus historias de Instagram, dejando a todos a la espera de un parte médico oficial.
Cómo fue el accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano
Según los primeros reportes de los últimos minutos, el accidente se habría producido en las inmediaciones de la cocina durante el transcurso normal de la jornada. Pese a esto, la producción todavía mantiene el hermetismo y no ha brindado un parte oficial sobre la gravedad de lo ocurrido.
La incertidumbre creció tras la viralización de un clip en redes sociales que captura el instante exacto del impacto: en las imágenes se observa a Andrea del Boca tendida en el suelo tras un grito desgarrador que paralizó a los presentes.
En el video se llega a ver a sus compañeros abalanzándose para auxiliarla justo antes de que el streaming fuera interrumpido de manera repentina.
El suceso generó un aluvión de mensajes de los fanáticos, quienes manifestaron su inquietud por el estado físico de la participante. Se espera que la situación se esclarezca con un anuncio oficial en breve, el cual probablemente tenga lugar durante la gala en vivo de este lunes por la noche.
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