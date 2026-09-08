El sorprendente cambio físico de Lisandro Navarro, el ex Gran Hermano que ahora es fisicoculturista

Lisandro “Licha” Navarro, recordado por su participación en Gran Hermano, volvió a llamar la atención en las redes sociales, aunque esta vez por un motivo muy diferente a los que lo hicieron conocido durante su paso por el reality. El mediático sorprendió al mostrar el resultado de varios meses de entrenamiento y preparación física con un objetivo muy concreto: participar de una competencia de fisicoculturismo.