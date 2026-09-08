El sorprendente cambio físico de Lisandro Navarro, el ex Gran Hermano que ahora es fisicoculturista
El exparticipante del reality mostró en redes sociales el resultado de una exigente preparación y sorprendió a sus seguidores con su renovada apariencia.
Lisandro “Licha” Navarro, recordado por su participación en Gran Hermano, volvió a llamar la atención en las redes sociales, aunque esta vez por un motivo muy diferente a los que lo hicieron conocido durante su paso por el reality. El mediático sorprendió al mostrar el resultado de varios meses de entrenamiento y preparación física con un objetivo muy concreto: participar de una competencia de fisicoculturismo.
Navarro compartió imágenes de su presente y dejó en evidencia una transformación que no pasó inadvertida. Con una musculatura mucho más marcada y una importante definición corporal, el exparticipante del reality mostró cuánto cambió su físico desde su aparición en la televisión.
El nuevo desafío de Licha Navarro
Después de varios meses de preparación, Licha se animó a llevar su pasión por el entrenamiento a un nuevo nivel y participó de una competencia vinculada al mundo del fitness y el fisicoculturismo. El exparticipante de Gran Hermano fue mostrando parte de su proceso a través de sus redes sociales, donde sus seguidores pudieron observar la evolución de su cuerpo durante el período de preparación.
Finalmente, llegó el momento de mostrar el resultado del esfuerzo. Navarro publicó distintas imágenes en las que se lo puede ver luciendo su físico trabajado y posando para las cámaras. “Tamo ready”, escribió junto a una de las publicaciones. La frase acompañó las postales de una etapa que significó un importante desafío personal para el mediático.
Así cambió el físico del ex Gran Hermano
El contraste con la imagen que había mostrado durante su participación en el reality resulta evidente. Licha apareció ahora con una musculatura mucho más desarrollada y una definición que refleja el intenso trabajo realizado durante los últimos meses.
La transformación rápidamente generó reacciones entre quienes lo siguen desde su paso por la casa más famosa del país. Su incursión en el fisicoculturismo representa, además, una nueva faceta dentro de su vida después de Gran Hermano, donde logró una importante popularidad y construyó una comunidad de seguidores en las redes sociales.
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