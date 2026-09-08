Pincoya vivió un momento de angustia en Ezeiza y apuntó contra Gran Hermano

Pincoya vivió su propio capítulo de "Alerta Aeropuerto" por National Geographic.



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Finalmente, el problema pudo solucionarse y la ex participante logró continuar con sus planes. Sin embargo, reconoció que la situación la afectó emocionalmente y que, pese a haber conseguido resolver el inconveniente, quedó angustiada por lo ocurrido.

"Se solucionó, pero me quedé muy angustiada", cerró Pincoya.

El episodio generó preocupación entre sus seguidores, que acompañaron a Pincoya durante los minutos de incertidumbre hasta que finalmente pudo resolver el inconveniente y continuar con su viaje. Además, la ex GH contó que la situación la tomó completamente desprevenida, ya que no esperaba tener problemas con la documentación al momento de atravesar los controles del aeropuerto.